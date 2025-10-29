Vogelgriep geconstateerd in de regio

Regio – De vogelgriep heeft de regio bereikt. In Vinkeveen en De Kwakel zijn zieke en dode ganzen aangetroffen, herkenbaar aan een blauwe waas over de ogen en een trillende nek. Ook in Waverveen werd een besmette buizerd gevonden. De dierenambulance waarschuwt inwoners alert te zijn: zie je een vogel die rondjes draait of zijn kop vreemd beweegt, meld dit dan direct. Verspreiding gebeurt snel, vooral via vogelpoep. Schoenzolen kunnen het virus ongemerkt meenemen. Daarom is het belangrijk om na een wandeling in het buitengebied schoenen goed schoon te maken.

Een woordvoerder van de Dierenambulance: “Raak je toch een vogel aan, was dan grondig je handen. Paniek is niet nodig, maar alertheid wel. Zo helpen inwoners mee om verdere verspreiding van deze ernstige dierziekte te beperken.”



Foto: Vogelbescherming.