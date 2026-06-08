Voorlezen in meer talen in de bieb

Mijdrecht – De BoekStartdag ging woensdag 3 juni vroeg van start in de bibliotheek van Mijdrecht. Tijdens dit voorleesfeestje werd voorgelezen uit het boek ‘Ik voel een voet’.

Dat gebeurde niet alleen in het Nederlands, maar in meerdere talen. De kinderen deden enthousiast mee toen het verhaal over de voeten werd verteld. Het is mooi om in een kleine setting actief met kinderen bezig te zijn, samen boeken te ontdekken en hun verbeelding te prikkelen.

Niets is lekkerder dan voorgelezen worden. Even ontsnappen naar een onbekende wereld, wegkruipen op schoot of in een luie stoel en luisteren naar een fijne stem. Voor de voorlezers is het bovendien geweldig om te zien hoe kinderen helemaal worden meegenomen in een verhaal.

In de bibliotheek wordt regelmatig voorgelezen, elke maand rond een ander thema. Schuif gerust eens aan; aanmelden is niet nodig.

De BoekStartdag ging woensdag 3 juni vroeg van start in de bibliotheek van Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.