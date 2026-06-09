Aandacht voor mentale gezondheid in Uithoorn

Uithoorn – In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid is afgelopen week op verschillende plekken in Uithoorn aandacht gevraagd voor dit belangrijke thema. Medewerkers en deelnemers van de inloop Gewaardeerd en GeZien gingen met flyers de wijk in en in gesprek met inwoners bij onder meer Wijkpost Zijdelwaard, de Weggeefwinkel Geef-O-Theek (Monnetflat, Europarei), wijkcentrum De Kuyper en de Voedselbank, wat leidde tot laagdrempelig contact, waardevolle gesprekken en nieuwe ontmoetingen.

Begin van dit jaar is Participe, onderdeel van Uithoorn voor Elkaar, gestart met de inloop Gewaardeerd en GeZien in Uithoorn. Deze is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of die even niet lekker in hun vel zitten. Bezoekers kunnen er terecht voor een kop koffie, een praatje of om even afleiding te vinden in activiteiten zoals koken, wandelen, knutselen of het lezen van de krant. De inloop is van 13.00 tot 16.30 uur geopend op maandag bij Wijkpost Zijdelwaard, dinsdag in wijkcentrum De Kuyper en donderdag in De Scheg. De positieve reacties smaken naar meer. Participe is dan ook van plan om de komende periode vaker zichtbaar aanwezig te zijn op verschillende plekken in Uithoorn.

Begeleider Martijn Heijckmann van Participe en vrijwilliger/deelnemer van de GGZ-inloop Ilona Kolle. Foto: aangeleverd.