Oldtimers ‘kieken’ tijdens Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer – De jaarlijkse toerrit voor nostalgische en oude auto’s en motoren stond afgelopen zondag 7 juni weer op het programma en het aantal deelnemers aan ‘Aalsmeer Roest Niet’ was groot, ruim 200 voertuigen. Het is een populair evenement, er wordt zelfs een wachtlijst gehanteerd.

De route kende enkele (onverwachte) uitdagingen onderweg, maar alle deelnemers complimenteerden na afloop de organisatie voor de prachtige route in Aalsmeer en verre omgeving. De deelnemers zelf kregen ook veel complimenten voor hun prachtige en goed onderhouden oldtimers. Vele bezoekers kwamen de deelnemers uitzwaaien bij de start en welkom heten bij terugkomst. Er werd de tijd genomen om alle auto’s en motoren te bezichtigen. Oldtimers ‘kieken’, werd met een brede glimlach opgemerkt.

Het weer zat mee, in de ochtend iets bewolkt, maar de zon liet zich in de loop van dag steeds vaker en warmer zien. Prima voor een feestelijke afsluiting bij The Beach met hapjes, drankjes en muziek van de dj’s Kees en Marcel. ‘Aalsmeer Roest Niet’: Zeker weer geslaagd!

Foto’s: www.kicksfotos.nl