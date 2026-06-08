Burendag 2026 mikt op record in De Ronde Venen en Uithoorn

Uithoorn/De Ronde Venen – De inschrijving voor Burendag 2026 is geopend. In het weekend van zaterdag 26 september organiseren Douwe Egberts en het Oranje Fonds voor de 21e keer deze landelijke ontmoetingsdag, met als ambitie een recordaantal van 10.000 buurtactiviteiten.

Ook in De Ronde Venen en Uithoorn worden bewoners opgeroepen om mee te doen en zo de onderlinge verbondenheid te versterken. Enthousiasme creëren in De Ronde Venen en Uithoorn staat centraal bij deze editie, waarin ontmoeting en samenwerking tussen buurtbewoners opnieuw de boventoon voeren. Burendag biedt volgens de organisatoren een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en de saamhorigheid in wijken en straten te vergroten. “In De Ronde Venen en Uithoorn verwachten we gezien het enthousiasme in eerdere jaren een recordaantal buren.”

Meer dan gezelligheid alleen

Onderling contact tussen buren draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid en vertrouwen. In een tijd waarin sociale cohesie onder druk staat, blijft Burendag volgens het Oranje Fonds onverminderd relevant. Elkaar kennen, weten bij wie kan worden aangeklopt en samen activiteiten ondernemen maakt buurten sterker en weerbaarder.

Directeur Sandra Jetten van het Oranje Fonds ziet dat de belangstelling ieder jaar groeit. “Burendag is voor veel buurten een traditie geworden. We merken dat mensen er steeds sneller bij zijn om mee te doen en dat de animo groot is vanaf de start van de inschrijvingen. Tegelijkertijd hopen wij ook elk jaar nieuwe deelnemers te inspireren.”

Koffie verbindende factor

Ook Douwe Egberts benadrukt het belang van samenkomen. “Onze missie is om mensen bij elkaar te brengen”, aldus Kathelijne Malcontent. “Een kop koffie blijkt daarbij een krachtig middel. Het is al jaren de meest gekozen Burendagactiviteit.”

Buurtbewoners die een activiteit willen organiseren, kunnen via de website van Burendag een pakket aanvragen met materialen zoals spellen, stoepkrijt en bloemzaadjes. Daarnaast is het mogelijk om, zolang het budget strekt, een financiële bijdrage tot 350 euro aan te vragen bij het Oranje Fonds.

Met de ambitie van 10.000 activiteiten in het vooruitzicht doen de organisatoren een oproep aan bewoners in De Ronde Venen en Uithoorn om actief bij te dragen. Of het nu gaat om een kleinschalige koffiebijeenkomst of een grotere buurtactiviteit: elke ontmoeting telt.

Meer informatie en aanmelden kan via www.burendag.nl.

Burendag 2026, doe mee. Foto: Oranjefonds.