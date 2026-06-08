Ook dit jaar weer Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Ook dit jaar wordt tijdens de feestweek het Nostalgische Filmfestival gehouden. Voor de dertiende keer presenteert Dick Piet op dinsdag 8 september, zowel ’s middags als ’s avonds, oude films van Aalsmeer. Op drie grote schermen in de feesttent op het Praamplein komt ons dorp van honderd tot pakweg 20 jaar geleden tot leven.

Naast historische opnamen uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw, staan veel verrassende nooit eerder vertoonde films op het programma. Zo zien we in een speciale film over de jaren vijftig onder meer sinterklaasintochten in 1954 en ’55 en een bruiloft van een Farregatter en een Buurter in 1954. Voorts van woonwinkel Van der Schilden in 1980 en tuincentrum ‘De Molen’ van Dirk van Leeuwen in 2001/’02 op de Oosteinderweg. Voorts van de braderie in de Ophelialaan in 1970 en de opening van C1000 in 1993 van de familie Koster. Fraaie beelden van de viering van 50 jaar vrijheid in 1995 op het Weteringplantsoen, inclusief de onthulling van kunstwerk ‘Viering’. Dit alles opgeluisterd in beeld én geluid door Shgw- en Jachthoornkorps Kudelstaart en Balletvereniging ‘De Libellen’.

Nieuwe beelden van het bezoek van koningin Elisabeth en koning Juliana aan de CAV in 1958. En van kinderen van de Jac. Takkleuterschool in de Weteringstraat, die met de rondvaartboot van Ammy Maarse naar het starteiland in de Poel gaan om ballonnen op te laten (1966). Bijzonder is de film van de spectaculaire redding van een paard uit de sloot langs de Aalsmeerderweg in 1998. Het reddingsteam van de Aalsmeerse brandweer werd toen vervolgens uitgenodigd in het tv- programma ‘You are my Hero’. Veel nostalgie in een speciaal muziekprogramma rond het bloemencorso van 1989 in de VBA. Dat geldt ook voor de winterfilm, met daarin onder meer Aalsmeerse deelnemers aan de laatste Elfstedentocht in 1997. En de Pramenracefilm 1990-2000.staat garant voor veel hilarische beelden.

De kaartverkoop voor zowel de nostalgische filmmiddag (aanvang 14.00 uur) als -avond (aanvang 20.00 uur) start donderdagavond 20 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur bij Total Copy in de Zijdstraat.

Foto: Burgemeester Hoffscholte en wethouder Coq Scheltens onthullen in 1995 op het Weteringplantsoen het kunstwerk ‘Vrijheid’

Foto: Sinterklaasintocht in 1955 bij het oude raadhuis; links op het bordes burgemeester Loggers