Bewoners gevraagd alert te zijn op embryonesten Geelpoothoornaar

Regio – In de regio wordt steeds vaker de Geelpoothoornaar aangetroffen, de nieuwe naam voor de Aziatische hoornaar. Volgens de lokale zoekgroepen van de imkervereniging zijn sinds het begin van het jaar al 59 koninginnen gevangen in speciale selectieve vallen.

Daarnaast zijn twaalf zogenoemde embryonesten opgespoord en verwijderd. Elke gevangen koningin verkleint de kans op de vorming van grotere nesten later in het seizoen.

De komende weken gelden als een cruciale periode. In deze fase zoeken koninginnen beschutte en droge plekken om hun eerste nest te bouwen. Dergelijke embryonesten worden vaak aangetroffen in schuurtjes, fietsenstallingen, onder dakoverstekken, in pergola’s of vogelhuisjes. Juist doordat deze nesten zich dicht bij huis bevinden, kunnen oplettende bewoners een belangrijke rol spelen bij de vroege signalering.

Beginnende nestvorming

De zoekgroepen roepen inwoners op om regelmatig rond de woning te controleren op beginnende nestvorming. Wanneer een hoornaar of nest wordt waargenomen, wordt geadviseerd dit op veilige afstand vast te leggen en te melden bij de imkervereniging. Inwoners van onder meer Uithoorn, De Kwakel, Ouder-Amstel en De Ronde Venen kunnen dit doen via de BuitenBeter-app, per e-mail of via WhatsApp.

Zelf ingrijpen wordt nadrukkelijk afgeraden, aangezien de Geelpoothoornaar agressief kan reageren bij verstoring van het nest. De imkervereniging beschikt over beschermende middelen en verzorgt de verwijdering kosteloos. Als stimulans ontvangen melders van een embryonest in juni een potje voorjaarshoning. De gezamenlijke inzet moet voorkomen dat kleine nesten uitgroeien tot grote kolonies later in het jaar.

Buurtbewoners gevraagd alert te zijn op embryonesten van de Geelpoothoornaar. Foto: aangeleverd.