Drukbezochte Amstellanddag op Dorpsboerderij De Olievaar

Uithoorn – Dorpsboerderij De Olievaar in Uithoorn heeft afgelopen zondag tijdens de Amstellanddag weer laten zien hoe belangrijk deze plek is voor de gemeenschap. Jong en oud wisten de weg naar de boerderij te vinden voor een gezellige, leerzame en vooral verbindende dag.

Bezoekers konden kennismaken met uiteenlopende activiteiten. Zo was er een informatiestand over de geelpoothoornaar, waar vrijwilligers uitleg gaven over deze bijzondere insectensoort en de gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Ook konden bezoekers meelopen met de voederrondes en van dichtbij kennismaken met de dieren die op de boerderij wonen.

Poppenkast

De absolute publieksfavoriet was echter de poppenkast. De voorstellingen van Jan Klaassen en Katrijn trokken zoveel belangstelling dat sommige kinderen zelfs beide voorstellingen bezochten. Vol enthousiasme leefden zij mee met de avonturen van de bekende poppenkastfiguren. Voor veel kinderen was het misschien wel de eerste kennismaking met de traditionele Nederlandse poppenkast, een stukje cultureel erfgoed dat nog altijd weet te boeien.

De vrolijke sfeer werd versterkt door de klanken van draaiorgelmuziek uit de Jordaan. Uit volle borst werd meegezongen en vooral ook volop gedanst. Het zorgde voor een warme en gezellige sfeer waarin generaties elkaar ontmoetten en samen genoten.

Meer dan alleen en plek met dieren

Ook Jan Klaassen en Katrijn leken zichtbaar te genieten van hun bezoek aan Uithoorn. De eerste kennismaking met het jonge publiek was hartverwarmend. De enthousiaste reacties van de kinderen maakten duidelijk hoe belangrijk dergelijke activiteiten zijn in een tijd waarin ontmoeting, spel en verwondering niet vanzelfsprekend zijn.

De Olievaar vervult daarin een bijzondere rol. De dorpsboerderij is veel meer dan alleen een plek met dieren. Het is een ontmoetingsplek waar natuur, educatie, cultuur en sociale verbinding samenkomen. Een plek waar kinderen kunnen ontdekken, vrijwilligers zich inzetten voor de gemeenschap en inwoners van Uithoorn elkaar ontmoeten.

Wie de voorstellingen van Jan Klaassen en Katrijn heeft gemist, hoeft niet te treuren. Deze zomer staan er nog meer poppenkastvoorstellingen op het programma bij De Olievaar. Niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen die zich graag nog eens laten meevoeren naar de wereld van hun jeugd. Zoals Jan Klaassen na afloop tevreden opmerkte: ‘Het was toppie bij al die snotneusjes!’ Een mooier compliment kon De Olievaar zich op deze geslaagde Amstellanddag nauwelijks wensen.

Ook Jan Klaassen en Katrijn leken zichtbaar te genieten van hun bezoek aan Uithoorn. Foto: aangeleverd