Maatjesvrijwilligers ronden met succes basistraining af

De Ronde Venen – Bij Stichting Samens hebben vijf enthousiaste vrijwilligers onlangs met succes de basistraining voor maatjesvrijwilligers gevolgd. Voor een deel van de deelnemers was dit een mooie voorbereiding op hun start als maatje, terwijl anderen al langer actief zijn binnen het maatjesproject en de training gebruikten om hun kennis verder te verdiepen.

Het maatjesproject van Stichting Samens brengt vrijwilligers in contact met inwoners van De Ronde Venen die behoefte hebben aan extra gezelschap of ondersteuning. Door regelmatig samen af te spreken ontstaat er vaak een waardevol contact. Dat kan tijdens een wandeling, een bezoekje aan het dorp, een boodschap doen of gewoon door samen rustig een kop koffie te drinken. Juist die persoonlijke aandacht kan veel betekenen.

Waardevol

Tijdens de training kwamen verschillende thema’s aan bod die belangrijk zijn in het contact als maatje. Onder begeleiding van Petra de Kuiper, Daniëlle Franken en Jacqueline Sluijs gingen de deelnemers aan de slag met onder meer gesprekstechnieken, luisteren, het herkennen van signalen en het maken van heldere afspraken. Ook was er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

De basistraining werd dit voorjaar voor de tweede keer georganiseerd. Volgens Jacqueline Sluijs, coördinator van het maatjesproject bij Stichting Samens, laat de training zien hoe waardevol het is om vrijwilligers samen te brengen. “Het is mooi om te zien hoeveel kennis en ervaringen er in de groep aanwezig zijn. Door daar samen bij stil te staan en met elkaar te oefenen, leren vrijwilligers ook veel van elkaar.” De basistraining bood daarbij opnieuw veel herkenning en nieuwe inzichten.

Alle deelnemers ontvingen een certificaat van deelname. Stichting Samens kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst en is blij met de betrokkenheid van de vrijwilligers. De stichting blijft op zoek naar betrokken vrijwilligers die als maatje iets willen betekenen voor een inwoner uit De Ronde Venen. Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via maatjevoorelkaar@stichtingsamens.nl.

Bij Stichting Samens hebben enthousiaste vrijwilligers onlangs met succes de basistraining voor maatjesvrijwilligers gevolgd. Foto: aangeleverd.