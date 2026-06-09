Stokstaartjes hockeyclub Qui Vive ontvangen diploma

Uithoorn/De Kwakel – Afgelopen zondag werd het voorjaarsblok van de stokstaartjes trainingen voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud feestelijk afgesloten. Vanaf maart stonden maar liefst 65 kinderen – stokstaartjes – elke zondagochtend op het hockeyveld bij Qui Vive. En wat hebben ze het allemaal goed gedaan en wat was het weer genieten om alle stokstaartjes met zoveel plezier op het veld te zien staan.

Tijdens dit voorjaarsblok hebben de kinderen spelenderwijs kennis gemaakt met hockey of hebben ze verder geoefend met wat ze al eerder hadden geleerd. Sommige kinderen waren namelijk al bekend op Qui Vive, omdat ze al eerdere stokstaartjesblokken hadden meegedaan, voor veel andere kinderen was het ook helemaal nieuw. Velen kwamen samen met een vriendje of vriendinnetje, anderen kwamen alleen en maakten op deze manier juist weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Groepsfoto

De laatste training werd afgesloten met een groepsfoto en daarna was er zoals elke week lekker limonade op het terras bij het clubhuis. Na de limo werden op de trap van het clubhuis, als ware kampioenen, de welverdiende diploma’s onder luid applaus uitgereikt. Hierna kregen alle kinderen nog een lekker ijsje voordat ze trots met hun diploma naar huis gingen.

Naast alle stokstaartjes zijn ook alle jeugdtrainers van de zondagochtend (Floor, Feline, Faraiisha, Fay, Eryn, Iris, Olivia, Jitske en Emma) in het zonnetje gezet, want zonder jeugdtrainers zijn er geen trainingen. Qui Vive is ontzettend blij met alle jeugdtrainers die zich, naast alle vaste trainers, in het weekend en/of door de weeks zo inzetten om de jeugd te leren hockeyen. Uiteraard ook veel dank aan de stokstaartjes coördinatoren Reinout en Milou.

In september starten de stokstaartjes met het najaarsblok. Opgeven kan door middel van een mailtje te sturen naar: stokstaartjes@quivive.nl.

De laatste training werd afgesloten met een groepsfoto. Foto: aangeleverd.