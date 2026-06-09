Uithoorn/Amsterdam – De hockeyers van Qui Vive Onder 25-1 hebben zich verleden week dinsdagavond gekroond tot kampioen van de overgangsklasse regio Noord-Holland. Op het veld naast het Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos werd Amsterdam HO25-2 met 4-2 verslagen.

De wedstrijd, die om 19.30 uur begon, kende een spannend verloop. Qui Vive keek lange tijd tegen een 1-0 achterstand aan en had moeite om het overwicht in doelpunten uit te drukken. Pas in de slotminuut van het tweede kwart viel de verdiende gelijkmaker, waardoor de teams met een gelijke stand de rust ingingen.

Initiatief

In de tweede helft nam Qui Vive het initiatief duidelijk over. Met een hoger tempo en meer druk op de tegenstander wist de ploeg het verschil te maken. Dit resulteerde uiteindelijk in een overtuigende 4-2 overwinning. Met deze winst verzekert Qui Vive zich van het kampioenschap en daarmee deelname aan het Nederlands Kampioenschap HO-25. Dat toernooi wordt op 21 juni in Schiedam gespeeld.

De ontlading na het laatste fluitsignaal was groot, mede door de steun van de vele aanwezige toeschouwers langs de lijn.

Qui Vive JO25-1 kroont zich tot kampioen. Foto: aangeleverd.