Nieuw college B&W geïnstalleerd

Uithoorn – De gemeenteraad van Uithoorn heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd voor de bestuursperiode 2026–2030.

VVD, Gemeentebelangen en DUS! vormen samen het nieuwe college. Wethouders Jan Hazen, Ferry Hoekstra en José de Robles zetten hun werkzaamheden voort in het nieuwe college. Tegelijk met de installatie is ook het coalitieakkoord ‘Dichtbij en duidelijk’ gepubliceerd. In het akkoord staan de belangrijkste keuzes en prioriteiten voor de komende bestuursperiode.

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De focus ligt op onderwerpen die inwoners en ondernemers dagelijks raken, zoals voldoende woningen, een prettige en veilige leefomgeving en goed ouder worden in Uithoorn en De Kwakel. Het akkoord is bewust compact gehouden en richt zich op duidelijke keuzes, een herkenbare koers en zichtbare resultaten.

De komende periode werkt het college de taakverdeling verder uit. De verdeling van onderwerpen over de wethouders sluit grotendeels aan op de huidige situatie. Op enkele onderdelen worden nog keuzes gemaakt. De definitieve portefeuilleverdeling wordt binnenkort vastgesteld en daarna openbaar gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl.

V.l.n.r. Wethouders Jan Hazen, Ferry Hoekstra en José de Robles op de foto met burgemeester Heiliegers, klaar voor een nieuwe periode. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.