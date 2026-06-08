Winst De Vinken na stroperige start

Vinkeveen – Het was een groot feest afgelopen zaterdag op het korfbalveld van De Vinken in Vinkeveen. De laatste competitiewedstrijd van het vlaggenschip werd ruim gewonnen, nadat vorig weekend het kampioenschap van de overgangsklasse al behaald was. Met 24-10 werd degradant Roda uit Westzaan verslagen.

Stroef begin

In de eerste helft leek het wel of de korfbalvakantie al begonnen was. Een stroperige start van de wedstrijd deed het ruim toegestroomde publiek bijna in slaap sukkelen. Balverlies in de eerste aanval, met Zoë van Dasler, Eva Hemelaar, Levi Kroon en Mathijs de Rooij, gaf de bezoekers de kans om de score te openen. Na een benutte vrije bal van Zoë van Dasler nam Roda nog een keer een voorsprong. Een benutte strafworp van Nieko Dankelman en twee treffers van Zoë van Dasler lieten het voordeel omslaan. Maar dat was voor heel even. Halverwege de eerste helft was de stand weer in evenwicht. De tweede aanval van de Koelemanbrigade met Deena Dankelman, Luka van der Vliet, Nieko Dankelman en aanvoerder Jerom Stokhof deed er ruim zeven minuten over om, ook weer vanaf de stip Levi Kroon, de ban te breken. Vijf minuten voor rust kwam Westzaan nog een keer terug (5-5). Pas in de laatste minuten voor de pauze kwam De Vinken echt op stoom. Treffers van Jerom Stokhof, Deena Dankelman, Mathijs de Rooij en Luka van der Vliet tilden de ruststand naar 10-6.

Helemaal los

In de tweede spelperiode trokken de Vinkeveners het initiatief volledig naar zich toe. Wel mocht Roda direct na rust met een onehander fraai tegenscoren. Daarna was het smullen voor het thuispubliek. Eva Hemelaar, Luka van der Vliet, Levi Kroon, Mathijs de Rooij, Jerom Stokhof, Zoë van Dasler en Nieko Dankelman leverden de scores, die het team van trainer-coach Amel Groos tot een overduidelijke 24-10 overwinning brachten.

Het succesvolle De Vinken achttal met coach en begeleiding. Foto: aangeleverd.