Kabaaltjes

Vanaf nu vind je alle kabalen van de verschillende kranten die wij uitgeven op deze pagina. Klik hieronder op een regio om daar direct naar toe te gaan!

Amstelland | De Ronde Venen | Heemstede | Kennemerland & IJmond

Te koop:

Dames fiets i.g.st. €100,-.

Tel. 0297-327754

Te koop:

4 eetkamerstoelen creme kleurig kunstleer met wieltjes, stevige constructie vr. pr. €150,-.

Tel. 0297-331006

Te koop:

Koperen melkbus €50,-. Zeer grote hondenmand met kussen €15,-. Middel grote hondenmand €5,-. Bench €10,-. Tel. 06-50625455

Te koop:

Kurken apperaat om zelfgemaakte wijn van een kurk te voorzien + kurken en afdicht capsules €20,-.

Tel. 0297-341123

Gevraagd:

Mobiele telefoon. Tel. 06-50939383

Gevraagd:

Terug trap rem damesfiets.

Tel. 06-39269733

Te koop:

Stalen honden bench afmeting: 50x55x75 prijs: €25,-.

Tel. 0297-323504

Aangeboden:

Gratis af te halen 2 verstelbare lattenbodems 200x90cm. Tel. 0297-320465

Te koop:

Aluminium vlaggemast 7 meter hoog €100,-. Tel. 06-13975262

Gevraagd:

Verzamelaar van grammofoonplaten vraagt tegen betaling singles en lp’s uit de jaren 50/60. Tel. 023-5381320

Gevraagd:

Pendule-klok, liefst werkend. Voor liefhebber, niet duur.

Tel. 06-51240066

Gevraagd:

Alles van/over verhoef(boten).

Tel. 06-51240066

Te koop:

Dames fiets €100,-. Tel. 0297-327754

Te koop:

Kettingzaag, elektrisch, z.g.a.n. 2200w, 40cm blad, zeer krachtige machine € 95,- (nieuw prijs was €169,-). Tel. 06-51868798

Te koop:

Diverse prisma-pockets ( en ook andere) over de 2e wereldoorlog vanaf €0,50 cent. Tel. 072-8884007

Te koop:

Hoogslaper, kinderbed, lijkt op een boomhut. Prijs €300,-.

Tel. 0297-328978

Te koop:

2 roodlederen banken (2 zits 170 br. + 11/2 zits 140 br. Gaaf en onbeschadigd, samen €175,-. Tel. 0297-563682

Te koop:

Kroegenfiets dames model met licht rijd prima €35,-. Tel. 0297-323973

Te koop:

Mobiele senioren telefoon met grote toetsen i.g.st. €15,-. Tel. 0297-323973

Gevraagd:

Ik zoek nog 2 x nr. 40 van donald duck plaatsjes van de deen aktie om mijn albums vol te maken.

Tel. 06-22456068

Te koop:

Caravan luifel mt. 10 incl. Frame. 2 x gebruikt. Prijs €100,-.

Tel. 06-53681267

Te koop:

Laserwaterpas zelfnivellend 3- trapsstatief met opdraaibare zuil. Nieuw in een koffer € 35,-. Tel. 0297-327823

Te koop:

15 donald-duck collectie albums 220 pagina’s per boek. Zijn nieuw. Vraagprijs €225,-. Tel. 0297-327823

Aangeboden:

Herenfiets met 3 versnellingen €65,-. Ketting-hijstakel van degelijke zweedse makelij 500 kg. €50,-.

Tel. 06-54696331

Te koop:

Prachtig nieuw badkamer kastje €10,-. Bruin/wit, twee deurtjes.Paaskrans, wit €5,-. Leimuiderdijk 97 Rijsenhout. Tel. 0297-331433

Te koop:

Apple iphone 4 s. Klokgaaf. Incl. rood etui €95,-.Tel. 0297-322866

Te koop:

Sneeuwkettingen merk weissenfels, geschikt voor de volgende velgmaten: 14” tm 17” en bandenmt. 195 tot 225/60. Tel. 06-51255183

Te koop:

Koel/ vriescombinatie 193 l bosch €70,-. Tel. 0297-268068

Gevraagd:

Gooi je oude ansichtkaarten en geboortekaartjes niet weg haal ze graag bij u op. Tel. 0297-321868

Te koop:

Doos met 100 romannetjes o.a. 65 Bouquetreeks, Candlelight, David Croquet etc. €35,-. Tel. 0297-593377

Te koop:

i.v.m. verhuizing een prima werkende Miele vaatwasmachine met besteklade €175,-. Tel. 06-11443378

Gevraagd:

Oude (e.v.t. elec.stuk) 220 v boormachines. Benodigde onderdelen as en boorkop 1/2” 20f schroefdraad. . Tel. 06-28513490

Gevraagd:

Donald duck plaatjes deen 2 x nr. 40. Heb andere plaatjes om te ruilen.

Tel. 06-22456068

Te koop:

Bosch kooimes handmaaier a.h.m. 39c z.g.a.n. €30,-. Tel. 0297-268068

Te koop:

Miele-koel-vrieskast. Hoog 1.75m. Breed 55cm. Diep 50cm i.z.g.st. Wegens kleinere koelkast €65,-.

Tel. 0172-509847

Te koop:

Electrisch lasapparaat i.z.g.st. 40-150amp. 220 volt.Dikte electrode 1.6-3.15mm €37,50. Tel. 0172-509847

Aangeboden:

Lege merkbalpennen.

Tel. 0297-341032

Te koop:

Goed onderhouden viking hoge noren , type nagano, geen klap mechanisme €45,-. Schaats slijpblok €15,-. Tel. 06-47645415

Te koop:

Teak houten salontafel met 2 laadjes, onbehandeld, 79cm x 139cm €60,-. Tel. 06-29577969

Te koop:

Donkerbruin leder bankstel, 2x2zits waarvan 1 met elektrische relax gedeelte, i.v.m. verhuizing weg €400,-. Tel. 06-29577969

Te koop:

Biografie & visie van Louis van Gaal. Normaal €89,95 nu €50,-. Eenmaal gelezen z.g.a.n. Tel. 0297-368244

Te koop:

Wereld voetballer Johan Neeskens geschreven doorJaap Visser. €20,-. Eenmaal gelezen z.g.a.n.

Tel. 0297-368244

Te koop:

Hoogslaper kinderbed boomhut huisje €300,-. Tel. 0297-328978

Te koop:

Openhaardhout, 1 kuub €50,-. Diverse soorten stammetjes ophalen in Aalsmeer. Tel. 06-15027473

Te koop:

Donkerbruine box, hoog/laag, 2 rose boxkleden, opwindbare beertjes voor op de box €20,-.

Tel. 06-10339239

Te koop:

Zaagtafelmachine ‘Harwi’ €195,- (220V, occasion). Tel. 0297-3280044

Te koop:

Opstastoel, in goede staat €50,-.

Tel. 0172-508938

Gevraagd:

Wie heeft nog borduurwerk liggen, ik maak het graag voor u af.

Tel. 0297-323277

Te koop:

Set van 2 glazen salontafels €100,-. Zware kwalitei, gematteerde messing poten, extra glazen onderplaat 1.30 x 80 en 70 x 70.

Tel. 06-13742333

Te koop:

Ligbedden voor in de tuin van rvs met matrassen €25,-. Tel. 06-12446496

Te koop:

Houten paashaas €12,50 gehaakte paaseieren €2,50 p.st. 5 voor €10,-. Svp bellen na 13 uur. Tel. 06-13731062

Te koop:

Boxspring 160 x 200 met prima matras 160 x 200 €95,-.

Tel. 06-36408989

Aangeboden:

Ik heb een nieuwe snowboard. Merk 63 rave, 160 cm. Lang, met nieuwe schoenen mt. 43 en draagtas €350,-. Tel. 06-23965674

Aangeboden:

De Johannes Pasion, in de Urbanis kerk, in boven kerk16 maart aanvang 20,00 uur. Acov zingt. Prijs€28,50.

Tel. 0297-328978

Te koop:

2 roodleren banken (2 zits 170 br. + 11/2 zits 140 br.) Gaaf en onbeschadigd. Samen €175,-. Tel. 0297-563682

Aangeboden:

Herenfiets met 3 versnellingen €65,-. Ketting-hijstakel van degelijke zweedse makelij 500 kg. €50,-.

Tel. 06-54696331

Te koop:

Fietsen drager €85,-. Nacht kastje €15,-. White board €25,-. Melkbus €35,-. Radiator €25,-. Kinder fiets helm €15,-. Klomp €5,-. Tel. 06-51155631

Te koop:

Folder display €25,-. Bouwlamp €25,-. Heet water boiler €75,-. Cross trainer €150,-. Speldjes album €35,-. Rollator €35,-. Tel. 06-51155631

Te koop:

Grote houten blokkendoos €12,-. Poppenwagen met pop €12,-. Poppenstoel met pop €15,-. 3 wielerfietsje €10,-. Tel. 0297-567673

Te koop:

Onkyo receiver €100,-. Hitachi speakers €35,-. Tv/audio meubel glas/alu €20,-. 50 dvd’s €20,-. Box 14 dvd’s wo2 €25,-. Tel. 0297-521651

Te koop:

Cd kast billy 2x wit €10,-. 4x cd rek €10,-. Cd standaart €7,50. 7 voetbal boeken €25,-. Nieuwe tablet 7 inch €20,-. Tel. 0297-521651

Aangeboden:

Ledikant auping auronde mt. 200 x 160 kleur grijs, zonder matrassen.

Tel. 06-30720749

Te koop:

Boxcebiljart met verwarming en leien.Lang 2.36cm breed 1.30cm.Vraagprijs €450,-. Tel. 06-22222622

Te koop:

Koel / vriescombinatie 193 l bosch €70,-. Tel. 0297-268068

Te koop:

Herenfiets batavus apache, 21 versnellingen, 28 inch wielen met goede verlichting € 75,-.

Tel. 0297-540524

Te koop:

Damesfiets batavus staccato 7 versnellingen, framehoogte 57 cm, goede verlichting € 50,-.

Tel. 0297-540524

Te koop:

Kooimes handmaaier bosch a.H.M 38c z.g.a.n. €30,-. Tel. 0297-268068

Te koop:

Jongensfiets voorvering handrem versn batavus 22 inch mooiefiets €85,-. Tel. 06-23603783

Te koop:

Kinderfietsje met zijwieltjes wit merk popal bandenmt. 12.5×2.1.4 €30,-.

Tel. 06-23603783

Te koop:

Teak houten salontafel met 2 laadjes, onbehandeld, 79cm x 139cm €60,-. Tel. 06-29577959

Te koop:

Donkerbruin leder bankstel, 2x2zits waarvan 1 met elektrische relax gedeelte, ivm verhuizing weg €400,-. Tel. 06-29577969

Te koop:

2 seniorenbedden auping met verstelbare bodem. Geen matras. Beuken kleur. 90×200. 2 poten zelf verhoogd €180,-. Tel. 06-40808191

Gevraagd:

Wie kan mij aan 2 grijze betontegels 50 x 50 x 5 cm met een facet randje helpen ? Alvast dank.

Tel. 06-81609449

Te koop:

2 roodleren banken (2 zits. 170 br + 11/2 zits. 140 br. Gaaf en onbeschadigd, samen € 175,-. Tel. 0297-563682

Te koop:

Oude scheermessen, scheerkwasten en scheerapparaatjes één koop €100,-. Tel. 0297-261529

Te koop:

Verzameling oude maria beelden, kransen en andere kleine dingetjes één koop €450,-. Tel. 0297-261529

Aangeboden:

Herenfiets met 3 versnellingen €65,-. Ketting-hijstakel van degelijke zweedse makelij 500 kg. €50,-.

Tel. 06-54696331

Te koop:

Openhaard te koop diversen bomen €200,-. Tel. 0297-264928

Te koop:

Romannetjes 100 st o.a. Bouquetreeks, Candlelight, David croquet e.d. €35,-. Tel. 0297-593377

Te koop:

Jongensfiets batavus 22 inch voorvering handrem versn. €85,-.

Tel. 06-23603783

Te koop:

Kinderfietsje met zijwieltjes wit popal bandenmt. 12.5×2 1.4 €30,-.

Tel. 06-23603783

Te koop:

Teak houten salontafel met 2 laadjes, onbehandeld, 79cm x 139cm €60,-. Tel. 06-29577969

Te koop:

Donkerbruin leder bankstel, 2x2zits waarvan 1 met elektrische relax gedeelte, i.v.m. verhuizing weg €400,-. Tel. 06-29577969

Te koop:

Bak met ministek en voorbeelden platen €25,-., na 18:00 uur .

Tel. 0297-285127

Te koop:

Skibroek hr. mt. 56, zwart €15,-. Div. schoenen, zwart, mt 8 1/2 + 1 paar dames schoenen zwart mt 7. Beiden €30,- z.g.a.n. Tel. 0297-242232

Te koop:

Toogschermen grenen 9 stuks €12,50 p.st. na half maart. Tel. 06-37609062

Te koop:

Hollandse walnoten 1 pond €2,50. Biol. get. producten (jams, pesto) walnotentaart, kadomandjes €10,-. Waterontkalker €5,-.

Tel. 0297-264904

Te koop:

Werkschoenen met stalen neus ± 2001. Zwart mt 45 z.g.a.n. vr.pr. €50,-.

Tel. 0297-283439

Te koop:

Broodtrommel € 5 emaille vergiet € 7,50 emaille emmer € 10 alles oranje kleur, in 1 koop € 20,- na 18.00 Tel. 06-38819380

Te koop:

Theben klokthermostaat ramses 811 top nw. In verpakking van € 139,- voor € 75,- graag bellen na 18.00 uur. Tel. 06-38819380

Te koop:

Tablet dit4350 4,3 inch android 4.0 wifi 4 gb € 62,50 lg partable super multi drive gp08nu6w € 55,- na 18.00 . Tel. 06-38819380

Te koop:

Friedland draadloze deurbel 200 m 868 mhz (is nw) van €79,- nu voor € 52,50 Na 18.00 bellen a.u.b.. Tel. 06-38819380

Te koop:

Vogels lcd vfw 030 tv-wandsteun nw. 35-77 cm 14-30 inch vr.Pr. € 42,50, 4 wekkers voor € 10,- na 18.00 a.u.b.. Tel. 06-38819380

Te koop:

3 x 10 stuks 2 hd 1.44 mb ibm formatted diskettes nieuw in verpakking € 22,50. Svp bellen na 18.00 uur. Tel. 06-38819380

Te koop:

Buitendeur in 2 gedeelten afm. Hxbxd 224x93x4 cm bovendeel heeft 9 ruitjes vr.Pr. € 122,50 na 18.00 uur a.u.b.. Tel. 06-38819380

Te koop:

1 hangmat €17,50 nw. Stationsklok 28 cm doorsn. € 32,50 svp bellen na 18.00 uur. Tel. 06-38819380

Te koop:

Ca. 125 st. Playboys uit de jaren 80 en 90 met o.a. Sylvia Millecam, Adele Bloemendaal, Patricia Paay, Bettine Vriesekoop en vele anderen, en natuurlijk veel interessante artikelen! €25,-. Tel. 06-57603003

Te koop:

Herenfiets Batavus, versnelling, handremmen, prima staat €75,-. Rolstoel inklapbaar als nieuw €450,-.

Tel. 06-33660508

Te koop:

Omafiets 28 inch, zwart, prima staat €95,-. Sony tv 80cm beeld €100,-. Samsung tv 45cm beeld €45,-.

Tel. 06-33660508

Aangeboden:

Gratis op te halen, leren 2-zits leolux bank met een scheurtje in 1 kussen. Met plaid er over prima bank.

Tel. 06-10767501

Te koop:

Skischoenen mt 37 merk: lowa, prijs €20,-. Tel. 023-5286522

Te koop:

Bureaustoel ikea, jules, wit, op wieltjes en in hoogte verstelbaar min 37cm max 48cm. Br 35cm dp 28cm €15,-. Tel. 06-18338881

Te koop:

Zwart dames brilmontuur merk lindberg, nooit gedragen, acetanium, nog in collectie, nieuw 396 nu voor €150,-. Tel. 023-5325963

Aangeboden:

Gratis afhalen AH-Efteling kortingkaarten (10 stuks). Tel. 023-5281764

Te koop:

4 schilderijen van Paul van der Ven. Landschappen diverse afmetingen. Groot €100,-, klein €50,-.

Tel. 06-36102313

Te koop:

Diverse prisma-pockets ( ook andere pockets) over de 2e wereldoorlog vanaf €0,50 cent. Tel. 072-8884007

Te koop:

Hobby biljart m l 173 br 93 h 85cm 5 keujen en alle toebehoren onderstel demontabel merk homas €175,-.

Tel. 023-5336019

Te koop:

Kroonbed voor prinsesjes 90x200cm, wit met lila bolletjes, incl. lattenbodem + matras en meisjeshanglamp €75,-. Tel. 06-51447997

Te koop:

Wakawaka power + solar-power cd charter + zaklantaarn functie . Nieuw, kost normaal €69,95, nu meeneem €35,-. Tel. 06-20611110

Te koop:

Oude Chinese mahonie houten salon tafel. 4 laden en houten lattenbodem afm 115x60x50 cm €175,-.

Tel. 06-20611110

Te koop:

Mooie, rijk gedecoreerde kaars incl standaard. Ornamenten bijenwas. H 110 cm, d50 cm €50,-.

Tel. 06-20611110

Te koop:

Klein leuk oud boekenkastje, met 2 deurtjes en 2 plankjes. Afm 65 x 30 x 80 lxbxh €35,-. Tel. 06-20611110

Te koop:

2 moderne vloerlampen met vloerdimmer, 7 instelbare, draaibare armenturen €30,- per twee stuks.

Tel. 06-20611110

Aangeboden:

English non-fiction books free Phone for list. Tel. 023-5245484

Gezocht:

Oude modelvliegtuigen van metaal met opengewerkte cabine, bij voorkeur van de klm. Tel. 023-5360572

Te koop:

I.z.g.st. een twee zitbank (donker blauw) €85,-. Tel. 06-51572467

Aangeboden:

Babyvleugel, merk steinbach, i.g.st.135 cm breed, 135 cm diep, 95 cm hoog, t.e.a.b. Tel. 023-5475257

Aangeboden:

Gratis op te halen 3 verhuisdozen met boeken, thrillers en chicklits oa karin slaughter, harlan coben etc.

Tel. 06-30116082

Aangeboden:

Gratis spacescooter voor klein kindje. Moet i.v.m. roest flink opgekapt worden. Met handleiding.

Tel. 023-5285680

Te koop:

Anatomisch model van de wervelkolom met bekken, leuk voor studie of praktijk, als nieuw €95,-.

Tel. 023-5476881

Te koop:

Kettler hometrainer, i.g.st. vraagpijs €80,-. Tel. 06-54781551

Te koop:

Batavus damesfiets, weinig gebruikt. Incl. fietstassen €115,-.

Tel. 023-5366045

Te koop:

Witte radiator 60×100, dubbele plaat, voor €20,-. Tel. 023-5291316

Te koop:

Ski broek met bretels, mountain peak, lichtblauw, mt 164 €25,-.

Tel. 06-16338337

Te koop:

Snowboard set dames €70,-. Board/schoenen z.g.a.n. 2x gebruikt mt 39 jas broek mt s vaker gebruikt.

Tel. 06-30116082

Verloren:

Twee trouwringen, van overleden man en vader. In grijszakje van Dunweg Uitvaartverzorging.

Tel. 023-5441430

Te koop:

Orginele groene parka met warme voering mt. L (dames) merk g susindustries i.g.st. €20,-. Tel. 023-5291005

Te koop:

Goed werkend koffiezetapparaat €10,-. Nieuw kuipstoeltje wi en rood €25,-. Rode lange jurk 1x gedragen z.g.a.n. €10,-. Tel. 023-5246217

Te koop:

Wijnrekje 6 flessen €10,-. Melkbus 30 liter decoratie €30,-. Kerkkandelaar 55cm geel koper €35,-. Kroonluchter €40,-. Tel. 06-23524668

Te koop:

Bokszak perry €20,-. Voetbalschoen maat 45 Adidas munich €20,-. Naaimachine €75,-. Scheenbeschermers €10,-. Centrifuge €30,-.

Tel. 06-23524668

Te koop:

Zuiver wollen deken met figuren, afm; 150×220 cm €45,-. Als nieuw en schoon. Tel. 023-5361717

Te koop:

Zuiver wollen deken (Zaalberg) afm; 170×230 cm €35,-. Plaid (Zaalberg) afm; 120x210cm €25,-. Als nieuw.

Tel. 023-5365360

Te koop:

Z.g.a.n. gordijn 1×105 br: 230 l: gordijn + 17 haakjes + 1t: stang 50,- +1×135 br: messing roe + m: ringen + m: steuning + m: kopeinden 75,-. Tel. 06-21921738

Gevraagd:

Bobbiboekjes met slappe kaft i.v.m. Taalmaatjelessen. Tel. 0255-517796

Te koop:

Voor de verzamelaar van stropdassen met div. bedrijfslogo’s 200 stuks vraagprijs 100,-. Tel. 06-48114634

Aangeboden:

Wie maak ik blij met Efteling 10,- korting kaarten van de Albert Heyn? Ophalen in Driehuis. Tel. 06-17151507

Te koop:

Bmx step blauw z.g.a.n. 25,-. Tel. 06-46070686

Te koop:

Sony minidisc deck msd-s707 met handleiding en 8 onbespeelde discs. 75,- . Tel. 0255-522481

Te koop:

Winterbanden Toyota Prius tot 2009 maten zonder velg 195/85/15 vraagprijs 100,-. Tel. 06-14679362

Te koop:

Zomerbanden 2 stuks. Bridgestone Turanza. 225/40r18 prof. nog ong. 5 mm. 40,- voor twee. Verkoop per twee. Tel. 06-18806177

Te koop:

Een paar lage zwarte noren, maat 40, 15,-. Tel. 06-53717092

Aangeboden:

Diverse legpuzzels voor een bloemetje. Tel. 023-5384606

Te koop:

1 heerlijk warme 1 persoons elektrische deken 15,00 Cresta . 2-persoons plaid/ sprei, taupe met 2 kussentjes 40×40 15,-.Tel. 023-5385005

Gevraagd:

Een tondeldoosje met ketting voor Friese staartklok p.n.o.t.k. of ruilen voor opa’s hang-klok. Tel. 06-12844966

Te koop:

Cateringschalen, bloemstukken, spiegels voor koud/warm buffet, alles voor 90,- wegens leeftijd .Vr. foto’s. Tel. 023-5376650

Te koop:

diverse lampenkapjes crèmekleurig . Div 20/30 bij 15 cm. 10-20 bij 15 cm .Per 2 5,- per 1 3,-. Tel. 023-5385005

Te koop:

Knap uitziende bank 3 zits stof blauw 200 cm. breed 60,- + fauteuil 150 cm. breed 20,- in één koop 70,-. Tel. 023-5365905

Te koop:

Alco scm type 1 disselslot voor caravan. Nooit gebruikt 40,-. Tel. 023-5365905

Gevonden:

muts met roze band en pompoen van Frozen (Elza) hoek Velserduinweg / Oosterduinweg. Tel. 0255-522367

Gevraagd:

Incontinentie materiaal, wol, borduurzijde, glitterstof voor Stichting in de ruimte. Surinaamse gehandicaptenzorg. Tel. 06-20920784

Te koop:

Delftsblauw wandbord papierfabr. v.Gelder zonen jubileum 1908-1958, diam. 29 cm. Puntgaaf, 30,-. Tel. 06-42576969

Gezocht:

Verzamelaar zoekt de emaillen bonbon schaaltjes van Hoogovens, voor een bloemetje, dank u wel. Tel. 023-5383164

Te koop:

Nieuwe en gebruikte alum. wissellijsten. Klein (30×40) 3,-; middelgr. 5,-; groot 8,-; nieuw 50%. Tel. 06-12650825

Gevraagd:

Heeft u Douwe Egberts zegels over? Ik kom ze graag bij u ophalen. Tel. 06-18950284

Aangeboden:

English non-fiction books free. Phone 023-5245484 for list. Tel. 023-5245484

Te koop:

Zwart leren bankstel bestaande uit bank en twee stoelen. Absoluut klok gaaf. Ziet er uit als nieuw. 175,-. Tel. 023-5380531

Te koop:

Nieuwe bruine gevoerde leren damesjas, lengte 85cm ,maat 42 met 1 binnenzak en 2 buitenzakken , 99,-. Tel. 023-5388017

Gevraagd:

Deka Artiszegels, wie wil ons helpen sparen. We zouden er heel blij mee zijn! Tel. 0255-530814/06-40596279

Gevraagd:

Kleinkinderen willen graag met oma naar Artis, helpt u mij Dekazegels te sparen? Tel. 0255-536546

Te koop:

4 winterbanden 16 inch op alum. Volvo velg 200,-. Moederfiets, lage instap, 26 inch, 3 jaar oud, trommelrem 200,-. Tel. 06-37581515

Gevraagd:

Deka Artiszegels, wie helpt ons sparen, bij voorbaat dank! Tel. 0255-517732.

Aangeboden:

5 Efteling spaarkaarten. Gratis af te halen. Tel. 0255-517732

Te koop:

Wijnrek 6 flessen 10,-, melkbus 30,-, 2 verzilverde mooie kandelaars, hoogte 28 cm. 50,-, elektrische naaimachine 75,-. Bokszak Perry met bevestiging voor plafond, rood, 20,-, voetbalschoenen maat 45, Adidas Munich 20,-, omafiets 50,-. Tel. 06-23524668

Te koop:

Dubbele buggy 150,- i.z.g.st. Tel. 06-34446777

Te koop:

2 kandelaars 20,-, satelietschotel compleet 400,-, dienblad van Heineken 5,-, paneel blank eiken 118/23 20,-. Tel. 0255-757228

Te koop:

3-delige vazen 200,-, koets en gouden paarden 100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel. 0251-224306

Te koop:

1-persoons ledikant, zwart met lattenbodem 35,-. Tel. 0255-534446

Te koop:

Pointer opoefiets, geheel nagezien 101,94. Tel. 06-15273320

Gevraagd:

Wie heeft er voor mij nog een analoog fototoestel om mijn fotorolletjes op te maken? Tel. 0255-533581

Aangeboden:

Gratis poppenpruikjes af te halen. Tel. 0255-513834

Te koop:

Blue Ray speler, 35 euro. Tel 06-36455354

Te koop:

Romans Maeve Binchy, grote sortering en diverse titels, per stuk 2 of 2,50 euro. Boekenweekgeschenken50 cent of drie voor 1 euro. Tel. 06-39021243

Te koop:

Damesjas met capuchon, oranje/grijs. En jasje leverkleur, samen 5 euro. Ook apart. Handtas leder, middenbruin nieuw, 10 euro. Tel 023-5390914

Te koop:

Rollator vouwbaar en met remmen, 35 euro. Butagaskachel, brandt goed, 24 euro. Tel. 06-14175946

Te koop:

8 mooie houten lijsten, 50 bij 60 cm met passe partout, 5 euro per lijst. Poppenhuis uit jaren ‘70, 75 euro. Tel. 0255-521561, na 18.00 uur.

Te koop:

Rollator, licht in gewicht, opvouwbaar en een mandje, in goede staat. Tel. 06-14949349

Te koop:

Wegens verhuizing: CD kastje lichte houtkleur met melkglazen deurtje, 95 cm. hoog, 33 cm. breed en 25 cm. diep 7,50. Bronskleurige staande schemerlamp 5,-. Broodrooster z.g.a.n. 7,50. 2 Rotan leunstoelen, 1 bruine en 1 witte, allebei met kussen, ieder 10,-. Tel. 0251-650430

Te koop:

3 persoons tent, als nieuw, 2 weken gebruikt, plus 2 selfinflating matrassen 8 cm dik. Vr. prijs 100,-. Tel. 06-11042233

Gevraagd:

1 kaart voor de voorstelling Wijn in theater Koningsduyn Castricum op zondagmiddag 11-03-2018. Tel. 06-19740360

Gevraagd:

In mijn Donald Duck album van Deen ontbreken nog maar twee plaatjes: nr. 16 en 35. Wie helpt mij? Tel. 06-24389202

Te koop:

Zgan1x105 br: 230 l: gordijn + 17 haakjes + 1trekstang 50,- +1×135 br: messing roe+m: ringen + m: steunen + m: kop- einden 75,-. Tel. 06-21921738

Te koop:

Prachtige steigerhouten kast, lades en open ruimtes, aquablauwe accenten 180x28x240cm. 125,-. Tel. 06-20204378

Te koop:

Voll. Intact lampetstel met zeep-, kammenbakje en oude commode: 65,-. Tel. 0251-313506

Te koop:

Roeitrainer Infiniti r-80 apm 4 maanden gebruikt. Nieuw 595,-. Bodemprijs 100,-. Tel. 0251-671445

Te koop:

Meegroei kinderstoel verstelbaar met stoelverkleiner 35,-. Tweelingbox met twee boxkleden 35,-. Tel. 0251-654981

Te koop:

Hheel veel playmobil auto’s caravan helicopter etc. met poppetjes 10,- per stuk. Tel. 0251-654981

Te koop:

Tefal elect. Kachel 1000-2000 watt voor schuur of caravan lichtgewicht 15,-. Luxe voetenbad massage, bubbels en verwarming, met of zonder water te gebruiken 15,-. Tel. 072-5333590

Te koop:

Winterbanden Vredestein met velg, geschikt voor Peugeot 107,108, Citroën C1 en Toyota Aygo, 1 jaar oud 375,-. Tel. 06-43287623

Gevraagd:

Accordeon oud of defect haal ik gratis bij u op voor onze hobby. Tel. 06-38094349

Te koop:

Diverse Prisma-pockets (en ook andere pockets) over 2e wereldoorlog vanaf 0,50 cent per stuk. Tel. 072-8884007

Gezocht:

Wie heeft puzzels ‘ik zie ik zie’ 1000 stukjes. Misschien kunnen we ze ruilen met elkaar. Tel. 0251-670796

Te koop:

Eiken dekenkist/t.v. kast 104x46x56 cm. 10,-. Tel. 06-44746457

Te koop:

Infra rode lamp. 4,-. Tel. 06-44746457

Te koop:

Calvinfiets met zeer lage instap,zeer geschikt voor ouderen,3 versnel.Terugtr. rem i.z.g.st. 195,-. Tel. 0251-314138

Te koop:

Gazelle herenfiets, 3versnel, leren Brooks zadel, i.z.g.st. 225,-, inruil goede dames stationfiets mog. Tel. 0251-314138

Aangeboden:

Wie kan ik blij maken met borduurzijde, breinaalden en andere handwerkspullen. Tel. 0251-650739

Aangeboden:

English non-fiction books free. Phone 023-5245484 for list. Tel. 023-5245484

Te koop:

2 parkietjes met kooi 35,-. Tel. 06-84233614

Te koop:

Landscapes broekpolder, archeologie, 3 delen i.z.g.st. Prijs 45,-. Tel. 0251-659446

Te koop:

Scootmobiel Travelux Supernova 4 champagne slecht 10x gebruikt, meer info: tel. 072-5053140

Te koop:

Prima kinderbedje, t.e.a.b. Tel. 0251-654428