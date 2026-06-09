Avond4Daagse Aalsmeer: Ruim 850 deelnemers

Aalsmeer – Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni staat Aalsmeer weer in het teken van de Avond4Daagse. Vier avonden lang trekken honderden wandelaars door het dorp om samen te genieten van beweging, gezelligheid en de unieke sfeer die dit evenement ieder jaar met zich meebrengt. Dit jaar is het alweer de derde editie sinds de onderbreking tijdens de coronajaren. En de belangstelling is zo groot dat de organisatie heeft besloten de inschrijving eerder te sluiten dan oorspronkelijk aangekondigd. Op donderdag 11 juni om 20.00 uur sluit de inschrijving via het aanmeldformulier. Met inmiddels ruim 850 inschrijvingen moeten de voorbereidingen tijdig worden afgerond. Wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden: 2,5, 5 en 10 kilometer. De start- en finishlocatie bevindt zich op het evenemententerrein aan de Dreef, bij zwembad De Waterlelie. De organisatie vraagt deelnemers en bezoekers om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Feestelijke opening en finish

De feestelijke opening vindt plaats op dinsdag 16 juni om 18.00 uur. Op woensdag en donderdag wordt gestart tussen 18.00 en 18.30 uur. Op vrijdag vertrekken de wandelaars van de 10 kilometer om 17.30 uur, de deelnemers aan de 5 kilometer om 18.00 uur en de wandelaars van de 2,5 kilometer om 18.15 uur. Dankzij deze aangepaste starttijden kunnen zoveel mogelijk deelnemers gezamenlijk en onder muzikale begeleiding over de finish komen.

De knipkaarten kunnen op de eerste wandeldag vanaf 17.30 uur worden afgehaald op het evenemententerrein. Voor iedere school wordt daar een tafel met schoolvlag ingericht. Ook de medailles worden op vrijdag na de finish per school uitgereikt. Volg de Avond4Daagse ook op Instagram en Facebook. Hier wordt het laatste nieuws gedeeld en tijdens de wandeldagen wordt dagelijks de route bekendgemaakt.

Vrijwilligers

Ondanks het enthousiasme van de deelnemers blijft het vinden van voldoende vrijwilligers een uitdaging. Met zoveel kinderen op de route zijn extra handen meer dan welkom. Wie nog wil helpen, kan een bericht sturen naar de organisatie of kijken op de website www.avond4daagseaalsmeer.nl. Tot slot spreekt de organisatie haar grote dank uit aan alle sponsoren die ervoor zorgen dat dit vier onvergetelijke avonden worden. Ook alle vrijwilligers die zich al hebben aangemeld, verdienen een groot compliment. Er wordt uitgekeken naar een sportieve, gezellige en feestelijke week.

Het bestuur van Avond4Daagse Aalsmeer, van links naar rechts boven: Annika, Marlon en Jolanda. Onder: Anoek, Nassira en Vincent. Foto: aangeleverd

