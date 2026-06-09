Woningbouw De Ronde Venen grotendeels groen licht

De Ronde Venen – Terwijl grote delen van de provincie Utrecht zich moeten voorbereiden op een ingrijpende beperking van nieuwe stroomaansluitingen, lijkt De Ronde Venen de gevolgen voor de woningbouw vooralsnog grotendeels te ontlopen.

Uit een voorlopige verdeling van de beschikbare netcapaciteit blijkt dat duizenden geplande nieuwbouwwoningen in de gemeente kunnen rekenen op een aansluiting op het elektriciteitsnet. Vanaf 1 juli 2026 treedt in een groot deel van Utrecht een zogenoemde aansluitpauze in werking. Het kabinet en de netbeheerders besloten daartoe vanwege de toenemende druk op het elektriciteitsnet. Door de aanhoudende netcongestie is de beschikbare capaciteit schaars en moet deze worden verdeeld over woningbouwprojecten die als prioriteit zijn aangemerkt.

Ruimte voor ruim 2.600 woningen

Volgens de voorlopige lijst die netbeheerder Stedin eind mei presenteerde, krijgen in De Ronde Venen in totaal 2.656 nieuwbouwwoningen toegang tot de beschikbare netcapaciteit. Daarmee kunnen verschillende grote bouwprojecten zonder vertraging worden voortgezet. Onder meer de ontwikkelingen in Oosterland in Mijdrecht, Kreekpark in Wilnis en het Centrumplan in Vinkeveen lijken verzekerd van een stroomaansluiting. Ook diverse kleinere woningbouwlocaties in onder andere Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en Baambrugge zijn opgenomen in de voorlopige toewijzing. De positie van De Ronde Venen is opvallend gunstig. Vergeleken met de andere Utrechtse gemeenten behoort de gemeente tot de koplopers als het gaat om het aantal gegarandeerde aansluitingen per inwoner.

Niet alle plannen verzekerd

Toch zijn niet alle bouwontwikkelingen veiliggesteld. Zo ontbreken de geplande woningen op de Bon-gronden in Abcoude op de huidige lijst. Daarnaast hebben de woningbouwprojecten De Engel en Veenhoven in Mijdrecht voorlopig slechts voor de helft van de geplande woningen zekerheid gekregen over een aansluiting op het stroomnet. Daardoor blijft voor een deel van deze projecten onzeker wanneer de bouw volledig kan worden gerealiseerd.

Het gemeentebestuur wil zich niet neerleggen bij de huidige verdeling en bereidt verdere stappen voor. Voor de deadline van 30 juni zal een officiële zienswijze worden ingediend. Daarbij vergelijkt de gemeente haar eigen woningbouwplanning met de selectie van Stedin, in de hoop alsnog ruimte te creëren voor projecten die snel van start kunnen gaan.

Daarnaast wordt samen met regionale partners onderzocht of innovatieve oplossingen uitkomst kunnen bieden. Denk daarbij aan lokale energiesystemen, tijdelijke voorzieningen of andere vormen van slim energiegebruik die minder afhankelijk zijn van het overbelaste elektriciteitsnet. Ook kijkt de gemeente vooruit naar een nieuwe landelijke regeling die vanaf oktober 2026 van kracht wordt. Die moet het mogelijk maken om al tot tien jaar vooraf capaciteit op het stroomnet te reserveren voor toekomstige bouwprojecten. Verder sluit De Ronde Venen zich aan bij een regionale oproep aan het Rijk om gemeenten financieel tegemoet te komen in de extra kosten die gepaard gaan met zogenoemd netbewust bouwen.

Raad en inwoners worden bijgepraat

Zodra Stedin de definitieve verdeling van de beschikbare capaciteit heeft vastgesteld, wordt de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd. Ook wil de gemeente inwoners en ondernemers beter informeren over de gevolgen van de netcongestie. Daarom wordt op korte termijn een speciale informatiepagina met veelgestelde vragen gelanceerd.

Uit een voorlopige verdeling van de beschikbare netcapaciteit blijkt dat duizenden geplande nieuwbouwwoningen in De Ronde Venen kunnen rekenen op een aansluiting op het elektriciteitsnet. Foto: Wilco de Vries.