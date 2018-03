Andere uitgaven

Wonen.nl Editie 24

Wonen.nl is een initiatief van Spaarne PERS B.V. en Wonen.nl.

Met deze unieke samenwerking bieden wij een unieke crossmedia concept aan, zowel online als print. Inhoudelijk gaat het over onder andere inrichting, energie, milieuvriendelijk (ver)bouwen, trends etc. Naast de website www.wonen.nl geven wij vier keer per jaar het woonmagazine uit, als bijlage in zeven regionale weekbladen met gezamenlijke huis-aan-huis oplage van 120.000:

de Jutter, de Hofgeest, de Heemsteder, de Castricummer, De Uitgeester, de Beverwijker en de Heemskerkse Courant.. Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Telefoon 0255-533900

verkoop@wonen.nl Uitgave van Spaarne Pers B.V.