Burgemeester in gesprek met bewoners Zonnehuis Majella

Mijdrecht – Burgemeester Rosan Kocken bracht verleden week een bezoek aan Zonnehuis Majella in Mijdrecht. Het bezoek stond in het teken van kennismaking en laagdrempelig contact met bewoners.

Tijdens de ochtend schoof de burgemeester aan bij verschillende ontbijttafels, waar in een ontspannen sfeer gesprekken werden gevoerd met bewoners. Daarbij waren ook vrijwilligers, mantelzorgers, de locatiemanager en diverse medewerkers aanwezig. De ontmoeting bood gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

Volgens betrokkenen werd het bezoek positief ontvangen. Bewoners waardeerden de informele setting, waarin ruimte was voor persoonlijke gesprekken en aandacht. Het bezoek droeg bij aan een gevoel van betrokkenheid en zichtbaarheid vanuit het gemeentebestuur.

Zonnehuis Majella organiseert regelmatig activiteiten waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan, zowel binnen de locatie als met externe partijen.

Burgemeester Rosan Kocken bracht verleden week een bezoek aan Zonnehuis Majella in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.