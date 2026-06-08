Gerard Röling-voetbaltoernooi opnieuw groot succes

Vinkeveen – SV Hertha organiseerde zaterdag 6 juni voor de tweede keer het Gerard Röling-voetbaltoernooi. Meer dan 50 jeugdteams uit de regio kwamen naar het sportpark voor een dag vol voetbal, plezier en sportiviteit. Het toernooi draagt de naam van Gerard Röling, al jarenlang een trouwe en onmisbare vrijwilliger van SV Hertha. Met zijn betrokkenheid en tomeloze inzet betekent hij nog altijd veel voor de vereniging.

Voor alle deelnemers was er een medaille en voor elk team een beker. Per leeftijdscategorie werd daarnaast een gouden bal uitgereikt aan een speler, die zich onderscheidde door respect, sportiviteit en positief gedrag op en rond het veld. Een mooie prijs die laat zien dat sportiviteit minstens zo belangrijk is als winnen.

Genoeg te beleven

Ook buiten de wedstrijden om viel er voor de kinderen genoeg te beleven op het sportpark. De kinderen konden meedoen aan een spel met de van TikTok bekende Gerkicksen en HOBI Partyverhuur zorgde voor extra vermaak met een stormbaan en springkussen.

Tijdens het toernooi werd ook geld ingezameld voor Stichting Spieren voor Spieren. Sporten is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en met de opbrengst leveren we samen een bijdrage aan een toekomst waarin ook kinderen met een spierziekte het plezier van sporten en bewegen kunnen ervaren.

Voor alle deelnemers was er een medaille en voor elk team een beker. Foto: aangeleverd.