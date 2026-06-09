Brandweer Aalsmeer houdt open dag

Aalsmeer – De Brandweer Aalsmeer organiseert op zaterdag 13 juni een open dag, een evenement dat belooft zowel spannend als leerzaam te zijn voor bezoekers van alle leeftijden. Van 10 uur ‘s ochtends tot half 4 in de middag opent de brandweerkazerne aan de Zwarteweg haar deuren voor het publiek en biedt een kijkje achter de schermen van het leven als brandweerman of -vrouw.

Diverse demonstraties

Gedurende de dag zijn er diverse demonstraties gepland, waarin de brandweer in samenwerking met de ambulancedienst hun vaardigheden en samenwerking laten zien. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld live aanschouwen hoe een blikje gas reageert als dit in de brand gaat, hoe een reddingsoperatie bij een auto-ongeluk verloopt en hoe er wordt omgegaan met gevaarlijke stoffen. Naast de diverse demonstraties zijn er speciale activiteiten voor kinderen, zoals het blussen van een ‘brand’ met een echte brandweerslang en rondritjes in brandweervoertuigen.

Brandveiligheid

De open dag is een geweldige gelegenheid voor de mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart om te zien wat het werk van de Brandweer inhoudt en om kennis te maken met de mensen die dagelijks klaarstaan om hulp te bieden. Ook wil de Brandweer het belang van veiligheid benadrukken en mensen bewust maken van brandpreventie en eerste hulp. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan de brandweerlieden, ambulancemedewerkers en politieagenten. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de huidige voertuigen en de uitrusting van dichtbij bekijken, maar ook oude brandweerwagens bezichtigen. Informatiekraampjes zullen aanwezig zijn waar voorlichting wordt gegeven over brandveiligheid in en om het huis.

Voor elk wat wils

De open dag bij Brandweer Aalsmeer is een gratis evenement en er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van de kazerne (parkeerplaats aan de Dreef). Kom op tijd om niets te missen van de spannende demonstraties en de vele leuke activiteiten. Of je nu altijd al eens een brandweerwagen van dichtbij hebt willen zien, meer wilt leren over brandveiligheid, of gewoon een leuke dag met het gezin wilt doorbrengen, er is voor ieder wat wils. Mis deze unieke kans niet om een kijkje te nemen in de wereld van de hulpdiensten en leer meer over hun belangrijke werk.

Foto: www.kicksfotos.nl