Thamen pakt knappe comebackzege tegen Pirates

Uithoorn – Thamen Uithoorn heeft het tweeluik tegen Pirates uit Amsterdam afgesloten met een overwinning en een nederlaag. Waar de ploeg vrijdagavond thuis nog met 1-4 verloor, liet het zondag in Amsterdam veerkracht zien door een achterstand van zes punten om te buigen naar een 7-6 overwinning.

Vrijdagavond ontving Thamen de Amsterdammers op sportpark Vuurlijn. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en kwam direct op voorsprong. In de eerste inning wist Rossini Frolijk met een honkslag een punt binnen te slaan en daarmee de stand op 1-0 te brengen. Lang kon Thamen echter niet van die voorsprong genieten. In de tweede inning sloeg Pirates terug en draaide de stand via een homerun om naar 1-2. De bezoekers voegden later nog twee punten toe, terwijl de aanval van Thamen verder stilviel. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 1-4 nederlaag.

Kans op revanche

Zondag kreeg Thamen direct de kans op revanche op sportpark Ookmeer in Amsterdam. Ook deze wedstrijd begon moeizaam voor de Uithoornaars. Pirates nam in de tweede inning een 4-0 voorsprong en breidde die in de vijfde inning uit naar 6-0. Waar het er lange tijd op leek dat de thuisploeg de wedstrijd gecontroleerd zou uitspelen, kantelde het duel volledig in de zesde inning. Een double van Daan Groenewoud, een triple van Gianni Frolijk, een single van Ties van der Beeke en een homerun van Jelger Algra brachten Thamen terug tot 4-6.

Aansluiting

Een inning later volgde de aansluiting. Dankzij een double van Lucas Vos en een sacrifice fly van Daan Groenewoud werd de stand gelijkgetrokken naar 6-6. In de achtste inning pakte Thamen vervolgens voor het eerst sinds de openingsfase weer de leiding. Een fout van de tweede honkman van Pirates bracht een loper in scoringspositie, waarna Leandro Anasagasti met een honkslag het winnende punt binnen sloeg: 7-6. In de slotinning hield Thamen de nul en stelde het de overwinning veilig. Daarmee sloot de ploeg het weekend alsnog positief af en keerde het met een overwinning terug uit Amsterdam.

Volgende week wacht een nieuwe uitdaging tegen DSS uit Haarlem. Vrijdag reist Thamen af naar Haarlem voor de uitwedstrijd, waarna zondag de return op sportpark Vuurlijn in Uithoorn wordt gespeeld.

Thamen Uithoorn heeft het tweeluik tegen Pirates uit Amsterdam afgesloten met een overwinning en een nederlaag. Foto: aangeleverd.