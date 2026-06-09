Overweldigende belangstelling voor energiecafé

Wilnis – De Energieke Rondeveners organiseerde dinsdag 2 juni samen met de lokale energiecoöperaties Zon op De Ronde Venen en Veenwind, een energiecafé in de Woudreus in Wilnis. Meer dan 60 mensen waren afgekomen op deze informatieavond over diverse energie onderwerpen, waaronder hoe het eigen verbruik van zonnepanelen te vergroten, thuisbatterijen, energiemanagementsystemen, energie delen en meer. Veel van de aanwezigen hadden zonnepanelen op het dak van hun woning liggen. Ze kwamen vooral voor meer informatie over hoe zich het beste voor te bereiden op 2027, als salderen van eigen zonnestroom niet meer mogelijk is.

Inleider Kees Stap van het Energiepaleis nam het publiek mee in wat er precies gaat veranderen in 2027 en waarom, de problemen op het stroomnet, energiemarkten, energiecontracten en -prijzen (vast en dynamisch) en hoe je als bewoner met eigen zonnepanelen daar de komende jaren zo slim mogelijk mee om kunt gaan, met zo laag mogelijke energie kosten voor jezelf en zo weinig mogelijk belasting voor het stroomnet. Hij weet: “Overstappen naar een dynamisch energiecontract geeft mogelijkheden voor kostenbesparing, omdat je gemiddeld meer terugkrijgt voor teruggeleverde zonnestroom en je kunt profiteren van stroomprijs verschillen gedurende de dag. Probeer altijd je stroomverbruik zoveel mogelijk naar overdag te verplaatsen als de zon schijnt, want die stroom kost je niks. Door grote energieverbruikers in een woning slim aan te sturen, denk aan een autolaadstation en een warmtepomp, afgestemd op je eigen zonnestroom productie en stroomprijs verschillen gedurende de dag, kun je kosten besparen en het stroomnet ontlasten. Een thuisbatterij kan daarbij helpen en in de toekomst ook de batterijen van elektrische auto’s. Handel op de onbalansmarkt wordt steeds minder interessant voor thuisbatterijeigenaren.”

Zijn collega Ernst van Zuijlen gaf uitleg van de mogelijkheden om energie te delen, met buren of in een energiecoöperatie. “Dat heeft financiële voordelen voor alle betrokkenen, en vermindert ook de belasting van het stroomnet. In diverse gemeenten wordt hiermee in de praktijk al geëxperimenteerd.”

Energiecoach en batterijeigenaar Wouter Kolff van de Energieke Rondeveners gaf een enthousiaste presentatie over thuisbatterijen. Daarover hadden veel mensen vragen. “Voor je zo’n apparaat laat installeren moet je altijd eerst goed nadenken over wat je ermee wilt bereiken (meer eigen zonnestroom gebruiken? Energiekosten besparen? Onafhankelijk(er) worden van het stroomnet? Snel terugverdienen? Dat bepaalt het hoe en wat. Fenno Passet van energiecoöperatie Zon op De Ronde Venen gaf een update van wat we kunnen verwachten van het benutten en delen van lokaal opgewekte energie in de gemeente De Ronde Venen, op grote daken met zonnepanelen en in de toekomst met zonnevelden.

Overweldigende belangstelling voor het energiecafé. Foto: aangeleverd.