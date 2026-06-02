RKBS De Zon uit De Kwakel wint regionale Tuinbouw Battle 2026

Regio – RKBS De Zon uit De Kwakel is winnaar van de Tuinbouw Battle in de regio Aalsmeer. De 33 leerlingen van groep 8 ontvingen op maandag 1 juni de eerste prijs, een echte Tulpenbokaal, uit handen van vrijwilliger Bart Verhaar. Volgens de jury hadden deze leerlingen het beste verslag afgeleverd. De uitreiking vond plaats in de Historische Tuin in Aalsmeer.

Aan deze ronde van de Tuinbouw Battle deden elf basisscholen en twee middelbare scholen mee uit Aalsmeer, Nes aan de Amstel, Wilnis, Mijdrecht, Uithoorn, De Kwakel en Kudelstaart. De leerlingen kweekten hun eigen tulpen in de klas. Als opdracht kregen zij mee om, naast het kweken van de tulpen, een verslag te schrijven over het groeiproces van de tulp én de tulpen te verkopen.

Tulpenbol ontleden

Alle deelnemende scholen zijn begeleid door vrijwilliger Bart Verhaar, ook wel meester Bart genoemd. Hij heeft – samen met Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer – bepaald welke school de eerste prijs verdiende. “We hebben nog nooit zo’n goed verslag gezien, waar alle leerlingen ook een bijdrage aan hebben geleverd. Het leuke van deze school was dat ze de bollen ook in de lessen hebben gebruikt: zo hebben ze met elkaar ook een tulpenbol ontleed”, vertelt Bart.

Enthousiast

De leerlingen zijn zelf ook enthousiast over het kweken van de tulpen in de klas. De 11-jarige Siem vond het heel leuk. “Ik wist niet dat tulpen zo snel konden groeien. Binnen 21 dagen hadden we gewoon een hele kar vol tulpen.” Zijn klasgenootje, die ook Siem heet, vond het ook leuk om met de bloembollen aan de slag te gaan. “Mijn opa had vroeger een kwekerij, en ik wil nu zelf ook meer met de planten in onze tuin gaan doen.” Ze hopen allebei dat hun school volgend jaar weer meedoet aan de Tuinbouw Battle. “We moeten natuurlijk wel onze titel verdedigen”, vertellen de jongens lachend.

Flyer met AI

Ook Jessica van Drie, docent van groep 8, vond het een geslaagd project. “We kwamen de Tuinbouw Battle tegen op de Techniek Driedaagse. We hebben nu voor de eerste keer meegedaan en het is echt een leuke toevoeging aan ons lesprogramma. We zitten met de school midden in het tuinbouwgebied, dus het is leuk om de leerlingen daar wat meer over te leren. Ze zijn naast het kweken ook druk bezig geweest met het reclame maken voor de tulpen en de bollen. Ze hebben zelfs een flyer met AI gemaakt.”

De leerlingen hebben zelf bedacht hoeveel tulpen er in een bos moesten, hoeveel bollen in een zakje en wat de verkoopprijs moest worden. De AI-flyer heeft zeker geholpen: ze hebben maar liefst 600 euro met hun zelfgekweekte tulpen verdiend. Ze hebben zelf ook al een goede bestemming voor het geld bedacht: het eindfeest van groep 8.

Tulpenbokaal

Na een rondleiding dwars door de botanische tuin, gingen de leerlingen als echte pro’s aan de slag op de veilingklok. Ze gingen allemaal met een plantje en de Tulpenbokaal op de fiets weer terug naar school.

In 2026/2027 starten er nieuwe rondes van deze gratis groene Tuinbouw Battle. Scholen kunnen zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar Raimonda Oudijk via raimonda@greenportaalsmeer.nl. Kijk voor meer informatie op www.greenportaalsmeer.nl.

RKBS De Zon uit De Kwakel winnaar van de regionale Tuinbouw Battle 2026. Foto: aangeleverd.