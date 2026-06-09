Atletiekvereniging AKU ontvangt 10.000 euro uit Schipholfonds

Uithoorn – Het Schipholfonds heeft in de tweede donatieronde van 2026 in totaal meer dan 100.000 euro toegekend aan 25 sportverenigingen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. De donaties helpen clubs bij de aankoop van sportartikelen die bijdragen aan bewegen.

Twee verenigingen ontvingen een bijdrage van 10.000 euro: atletiekvereniging AKU uit Uithoorn voor de aanschaf van een tweede verspringbak en R.S.V.U Okeanos uit Amsterdam voor de aanschaf van een nieuwe boot. Andere donaties waren er voor de aanschaf van een evenwichtsbalk, kunstgras voor een golfbaan, badmintonrackets en zwemvliezen voor een duikvereniging.

Welzijn

Sport verbindt mensen, buurten en generaties. Vanuit het Schipholfonds draagt men bij aan het welzijn van sportverenigingen. Ze brengen mensen samen, stimuleren gezondheid en zorgen voor betrokkenheid in de buurt.

Teun de Nooijer, bestuurslid van het Schipholfonds: “Dankzij de nieuwe donaties kunnen verenigingen hun waarde voor de buurt behouden en meer mensen laten deelnemen aan sportieve en sociale activiteiten. De grote hoeveelheid aanvragen bij het Schiphol-fonds laat zien hoe belangrijk het fonds is voor sportverenigingen uit de omgeving van Schiphol.”

Het Schipholfonds heeft jaarlijks vier donatierondes voor initiatieven die bijdragen aan beweging en verbinding. De sluiting voor de volgende ronde is 31 juli. De volgende donatieronde is op 25 september. Het Schipholfonds is in 1994 opgericht met als doel sporten en bewegen in de omgeving van Amsterdam Airport Schiphol te ondersteunen. Het fonds ontvangt jaarlijks een schenking van de luchthaven en steunt daarmee projecten, waarbij fysiek bewegen en sport centraal staan.

10.000 euro voor atletiekvereniging AKU uit Uithoorn. Foto: aangeleverd.