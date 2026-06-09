Groot feest bij opening vernieuwde en inclusieve speeltuin in Mijdrecht

Mijdrecht – Onder grote belangstelling is de vernieuwde en inclusieve speeltuin aan de Buurmeesterstraat langs de Hoofdweg in Mijdrecht feestelijk geopend. Buurtbewoners, kinderen en betrokkenen uit de wijk kwamen samen om de nieuwe speelplek officieel in gebruik te nemen. Een inclusieve speeltuin is een speelplek waar alle kinderen, met en zonder beperking, gelijkwaardig samen kunnen spelen. Het richt zich op wat kinderen wél kunnen en moedigt interactie, acceptatie en plezier aan, in plaats van beperkingen centraal te stellen.

De herinrichting van de speelplek is tot stand gekomen binnen het project ‘de Buitenkans’. Dit project is een in nauwe samenwerking tussen de Buitenspeelcoalitie, de gemeente en de buurt om buitenspeelkansen te vergroten. De Buitenspeelcoalitie is een samenwerkingsverband van de Cruyff Foundation, Krajicek Foundation, Jantje Beton, Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen ondersteund door het ministerie van VWS. Kinderen uit de wijk dachten actief mee over het ontwerp. Tijdens een buurtsafari verzamelden zij inspiratie, waarna zij hun ideeën uitwerkten in tekeningen van hun ideale speeltuin. Een leuke en nuttige manier om deze wensen als basis te hebben voor de nieuwe, inclusieve speelplek.

Onthulling speelbord

Een bijzonder moment tijdens de opening was de onthulling van het inclusieve speelbord. Wethouder Maarten van der Greft en kinderburgemeesters Lars Kompier en Yanaika Valentijn verrichtten samen de officiële openingshandeling. Met het speelbord kunnen kinderen op een toegankelijke manier met elkaar communiceren en spelen, ongeacht hun mogelijkheden.

Van der Greft: “Spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en het plezier van kinderen. Het is mooi om te zien hoe deze speeltuin samen met de buurt tot stand is gekomen en nu een plek is waar iedereen mee kan doen. Voor mij persoonlijk is dit een van mijn laatste dagen als wethouder voor De Ronde Venen. Dan is deze feestelijke mijlpaal natuurlijk een geweldige afsluiting.”

Volop spel en ontmoeting

De middag stond in het teken van samen spelen en ontmoeten. Kinderen maakten enthousiast gebruik van de nieuwe speeltoestellen en deden mee aan activiteiten die werden georganiseerd door de buurtsportcoach. Er werd volop gespeeld, gelachen en genoten. De sfeer was feestelijk en ontspannen, en de grote opkomst liet zien hoe belangrijk deze speelplek is voor de buurt. Met de vernieuwde speeltuin heeft Mijdrecht er een fijne, veilige en inclusieve ontmoetingsplek bijgekregen waar kinderen samen kunnen spelen en opgroeien.

De onthulling in beeld en daarna feest bij de opening van de vernieuwde en inclusieve speeltuin in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.