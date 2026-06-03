Fietsers ontdekken UNESCO-erfgoed tijdens zesde Ronde van de Stelling van Amsterdam

Amsterdam – Het eerste weekend van juni staat opnieuw in het teken van sport, historie en natuur. Op zondag 7 juni 2026 vindt de zesde editie van de Ronde van de Stelling van Amsterdam plaats. Naar verwachting stappen zo’n duizend deelnemers op de fiets om delen van de beroemde verdedigingslinie rond Amsterdam te verkennen.

De organisatie heeft de inschrijving inmiddels geopend. De Ronde van de Stelling van Amsterdam is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair fietsevenement voor zowel recreatieve als sportieve fietsers. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 40, 100, 120 of 170 kilometer, die hen langs forten, sluizen, dijken en andere historische elementen van de Stelling van Amsterdam voeren. Dit jaar krijgt het evenement een extra feestelijk karakter. De Stelling van Amsterdam maakt sinds 1996 deel uit van de UNESCO-Werelderfgoedlijst en viert daarmee haar dertigjarig jubileum als internationaal erkend erfgoed.

Daarnaast bestaat het UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies, waarin de Stelling van Amsterdam sinds 2021 samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgenomen, vijf jaar. Volgens de organisatie biedt de tocht een bijzondere manier om kennis te maken met een uniek stukje Nederlandse geschiedenis. De 135 kilometer lange verdedigingslinie, bestaande uit 46 forten en tal van batterijen, dijken en sluizen, werd ooit aangelegd om Amsterdam te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Tegenwoordig vormt het gebied een geliefde bestemming voor recreanten en natuurliefhebbers.

Met verschillende afstanden wil de organisatie een breed publiek aanspreken. Voor deelnemers die vooral willen genieten van het landschap is er een route van 40 kilometer, terwijl de 170 kilometer lange tocht een uitdaging vormt voor de meer ervaren wielrenner. Langs de routes zijn verzorgingsposten ingericht en voor deze editie zijn diverse trajecten vernieuwd. Naast sportiviteit staat ook maatschappelijke betrokkenheid centraal. Net als voorgaande jaren is het Diabetes Fonds verbonden aan het evenement. De organisatie roept deelnemers op om bij hun inschrijving een vrijwillige bijdrage te doen of een sponsoractie op te zetten.

Met de opbrengsten ondersteunt het fonds onderzoek naar het voorkomen en genezen van diabetes en investeert het in voorlichting. Deelnemers kunnen zelf kiezen waar zij hun tocht beginnen en eindigen. Er zijn twee start- en finishlocaties: Uitgeest en Uithoorn. Vanuit Uitgeest vertrekken de routes van 100 en 170 kilometer. In Uithoorn kunnen fietsers kiezen uit de afstanden van 40, 120 en 170 kilometer. Met de combinatie van beweging, natuurbeleving en cultureel erfgoed verwacht de organisatie opnieuw een succesvolle editie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de Ronde van de Stelling van Amsterdam.

Op de foto: In Uithoorn kunnen fietsers kiezen uit afstanden van 40, 100, 120 en 170 kilometer. Foto: Wilco de Vries.