Afsluittoernooi G-Bowlers in Mijdrecht

Mijdrecht – De G-Bowlers hebben woensdag 3 juni het seizoen 2025-2026 afgesloten met een toernooi in Bowling Mijdrecht.

In totaal namen 24 spelers deel aan de slotavond. Er werden twee games gespeeld, waarbij vier deelnemers per baan uitkwamen. Op basis van het gespeelde gemiddelde mocht iedere deelnemer aan het einde van de avond een beker uitzoeken, wat zorgde voor een feestelijke afsluiting van het seizoen.

De G-Bowlers komen normaal gesproken elke eerste woensdag van de maand bijeen van 19.00 tot 20.00 uur. In de maanden juli en augustus ligt de competitie stil. Nieuwe deelnemers zijn welkom vanaf woensdag 2 september 2026. Meer informatie: hj.helmig@gmail.com.

De G-Bowlers hebben afgelopen woensdag het seizoen 2025-2026 afgesloten met een toernooi in Bowling Mijdrecht. Foto: aangeleverd.