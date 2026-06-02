Thamen komt na verlenging tekort tegen RCH-Pinguïns

Uithoorn – Thamen Uithoorn stond dit weekend tegenover RCH-Pinguïns uit Heemstede. De wedstrijd van zaterdag kon helaas geen doorgang vinden vanwege een tekort aan scheidsrechters. Zondag werd er wel gespeeld en kregen de toeschouwers een echte pitcherswedstrijd voorgeschoteld.

Vanaf de eerste inning hadden beide ploegen moeite om aanvallend iets te forceren. Aan de kant van Thamen stond Lars Werkman op de heuvel en hij hield de slagploeg van RCH-Pinguïns de gehele wedstrijd goed onder controle. In acht innings werk gaf hij geen punten weg en hield hij Thamen in de wedstrijd. Ook Djeraldo Soerka nam het werpen voor zijn rekening en zorgde ervoor dat de wedstrijd lang in evenwicht bleef.

Aanvallend was het echter zoeken voor de Uithoornaars. Thamen wist in tien innings slechts vier honkslagen te produceren en slaagde er niet in om de kansen die er waren om te zetten in punten. Hierdoor bleef de stand inning na inning op 0-0 staan.

Omdat er na negen innings nog altijd niet gescoord was, ging de wedstrijd de verlenging in. Volgens de extra-inningregel begonnen beide teams met lopers op het eerste en tweede honk. In de tiende inning wist RCH-Pinguïns hier het beste mee om te gaan en vier punten over de thuisplaat te brengen. Thamen kon hier in de gelijkmakende slagbeurt geen antwoord meer op geven, waardoor de wedstrijd eindigde in een 0-4 nederlaag. Dinsdag kregen de Uithoornaars direct de kans om zich te revancheren. Bij het ter perse gaan van de Nieuwe Meerbode was de uitslag daarvan nog niet bekend.

Foto: aangeleverd