Irene van Gelder schrijfster Groot Aalsmeers Dictee 2026

Aalsmeer – Irene van Gelder schrijft het Groot Aalsmeers Dictee 2026, dat op vrijdag 9 oktober wordt gehouden in het Raadhuis van Aalsmeer. Irene van Gelder is een van de vaste deelnemers van dit taalevenement en eindigde altijd in de top en won zelfs het Groot Aalsmeers Dictee in 2024. Deze speciale jubileumeditie, het is de vijftiende keer, wordt voorgelezen door burgemeester Gido Oude Kotte. Nieuw is de primeur van het historisch overzicht van de meest opvallende elementen die tijdens eerdere Aalsmeerse dictees zijn beleefd en voorgevallen. Bijvoorbeeld de mooiste verschrijvingen, het moeilijkste woord, de langste en kortste zinnen, de leukste thema’s en de allerbeste winnaar ooit.

Ook voor teams

Niet alleen individuele deelnemers strijden om de eer, ook teams van drie schrijvers kunnen meedingen naar de prijzen. En alleen van de nummers een tot en met drie en het teamtotaal wordt het aantal fouten bekendgemaakt. Niemand hoeft dus verder bang te zijn voor het bekend worden van zijn of haar aantal fouten.

Vorig jaar won Mariska de Graaf met 12 fouten (zij eindigde in 2024 als tweede), op de voet gevolgd door Marja van der Jagt met 13 verschrijvingen en Meta Stenneberg werd derde (14 missertjes). De teamprijs ging naar team Philippa (van oudsher van de partij), de Koe(h)le Köhlers eindigden als tweede in deze categorie en De Notenkrakers als derde.

Inschrijven

De organisatie heeft de deelnameprijs beperkt weten te houden op 37,50 euro per persoon. Daarvoor krijgen deelnemers ook koffie/thee met een authentieke Aalsmeerse lekkernij, een overheerlijk Oosters buffet en wie weet een leuke prijs als herinnering aan een topprestatie. En natuurlijk een heerlijk taalavondje, waar nog lang over kan worden gepraat en op worden teruggekeken. En zelfs naar kan worden vooruitgeblikt, al of niet oefenend op moeilijke en gangbare woorden, spellinginstinkers en taalkundige kwesties.

Inschrijven kan nu al via taalevenementen@gmail.com. Het evenement begint vrijdag 9 oktober om 17.00 uur en staat exclusief open voor (ex)inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en degenen die er werken of gewerkt hebben.

Foto: De winnaars van 2025: Team Philippa bestaande uit Ellen, Berry en Jolijn met (rechts) burgemeester Gido Oude Kotte. (aangeleverd).

