Geslaagde wielerronde Nes aan de Amstel

Regio – De 58e Ronde van Nes aan de Amstel is vrijdagavond 29 mei onder goede omstandigheden verreden. De verwachte onweersbuien trokken eerder op de dag al over, waardoor het parcours droog bleef. Door het ontbreken van wind en weinig geslaagde ontsnappingen vielen de beslissingen in bijna alle categorieën in een massasprint. Ruim 200 renners verschenen aan de start in vier klassen, met veel publiek langs de kant.

Bij de Elite/Beloften begon de koers rustig, maar het tempo liep al snel op. De snelste ronde kende een gemiddelde van ruim 48 km/u. Pogingen om weg te komen strandden, waarna een sprint met een compact peloton de beslissing moest brengen. Lars Rouffaer (Valkenburg) toonde zich daarin de sterkste. Joost Nat en Marnix van der Oever eindigden als tweede en derde. Beste belofte was Kaj van Nieuwkerk met een vijfde plaats. Tyler Eyk en Viego Tijssen (beiden WV De Amstel) reden aanvallend; Eyk werd met plaats 21 de beste clubrenner.

Recordaantal starters

De dameswedstrijd kende met vijftig deelneemsters een recordaantal starters. Het tempo lag hoog over de 39 kilometer. Sanne van Heel won beide tussensprints, maar in de slotronde wist Anne van Berkel zich los te maken van het peloton. Dankzij sterk ploegenspel van Groot-Amsterdam hield zij zes seconden voorsprong vast tot de finish. Nienke Dullemond werd tweede, Tess de Visser (UWTC) derde. Favoriet Emmy Porton eindigde als tiende.

In Klasse 1 bleef het peloton ondanks diverse uitvallen bijeen. Na 48 kilometer sprintte Mats Siemons naar de overwinning, voor Niels Immerzeel en Sam Hutzezon. Titelverdediger Paul den Edel moest genoegen nemen met de dertiende plaats.

Ook in Klasse 2 bleef het veld gesloten tot de finale. Jurre Bal won nog wel de premiesprint, maar in de eindsprint ging de zege naar Raul Woudstra, die na 2023 opnieuw de sterkste was in Nes. Jasper Molenaar (Hoornse Tourclub) werd derde.

De organisatie spreekt van een geslaagde editie en bedankt sponsoren en vrijwilligers. Op zondag 7 juni volgt in Ouderkerk aan de Amstel de slotwedstrijd van het drieluik ‘De Amstel’, waarbij ook het eindklassement wordt beslist.

Concentratie bij het nemen van de bocht op de Nesserlaan. Foto: aangeleverd.