Meer vrijheid dankzij fietslessen

De Ronde Venen – Op het terrein van Buurderij van Dam in Wilnis klinkt gelach. Een groep vrouwen oefent voorzichtig met fietsen. Sommigen zetten kleine stapjes vooruit, anderen durven al een stukje te rijden zonder hun voeten aan de grond. Elke dinsdagochtend volgen vijftien vrouwen fietslessen van Stichting Samens. De deelnemers hebben vaak een migratieachtergrond en hebben nooit of bijna nooit leren fietsen. Tijdens tien lessen leren zij van vrijwilligers stap voor stap hoe ze veilig kunnen fietsen én deelnemen aan het verkeer.

Samen leren en lachen

“Het plezier straalt ervan af”, vertelt coördinator Sandra Bus van Samens enthousiast. “De vrouwen genieten zichtbaar van deze ochtend. Ze leren niet alleen fietsen, maar het schept ook een band. Ze lachen veel met elkaar, maar ze helpen elkaar ook.”

De lessen beginnen rustig. Eerst oefenen de deelnemers zonder trappers op een veilig terrein bij Buurderij van Dam. Zo leren ze hun evenwicht houden en vertrouwen krijgen. Ook de verkeersregels komen aan bod. Vrijwilliger Chiel doet voor hoe het moet. Heel rustig rijdt hij over het parcours. Daarna proberen de deelnemers het zelf. Onder luid gejuich van de groep lukt het steeds beter.

“De fietsen houden we niet vast”, legt Chiel uit. “Uiteindelijk moeten ze het zelf leren doen. Sommigen kunnen al een beetje fietsen, maar vinden het spannend of zijn de basis vergeten, zoals remmen.”

Wereld letterlijk groter

Aan het project werken zeven vrijwilligers mee. Voor sommigen is dit hun eerste ervaring met vrijwilligerswerk. De vrijwilligers kregen vooraf een training in fietsinstructie. Vrijwilliger Anja doet mee omdat ze graag buiten is en nieuwe mensen wil ontmoeten. “Ik vind het mooi om in contact te komen met andere culturen.” Ook vrijwilliger Onno haalt veel voldoening uit de lessen. “Het is waardevol om mensen te leren fietsen. Hun wereld wordt letterlijk groter.”

Voor veel deelnemers betekent fietsen namelijk meer vrijheid. Zij kunnen straks makkelijker boodschappen doen, naar afspraken gaan of hun kinderen naar school brengen. “Dat is precies het doel van dit project,” zegt Sandra Bus. “We willen de leefwereld van deelnemers vergroten en zorgen dat mensen zelfstandiger worden.”

De fietsen die tijdens de lessen worden gebruikt, komen van de fietsenwerkplaats van Buurderij van Dam. Gedoneerde fietsen worden door vrijwilligers en de dagbesteding opgeknapt. Na afloop van de lessen kunnen deelnemers tegen een kleine vergoeding een opgeknapte fiets kopen.

In september starten nieuwe groepen fietslessen. De meeste deelnemers komen via de gemeente bij het fietsproject terecht, maar volwassenen die willen leren fietsen, of iemand kennen die dat wil, kunnen ook zelf contact opnemen via fietsen@stichtingsamens.nl.

