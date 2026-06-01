Sympathieke stoepkrijtactie ‘Welkom iedereen’ schoongeveegd na ingrijpen gemeente Uithoorn

Uithoorn – Een kleurrijke stoepkrijtactie van het VluchtelingenWerk Uithoorn is verleden week donderdag voortijdig beëindigd door ingrijpen van de gemeente. De krijttekeningen, met teksten als ‘Lief zijn is leuk’ en ‘Welkom iedereen’, werden korte tijd na het aanbrengen verwijderd.

De actie bestond uit tientallen hartjes, tekeningen en korte boodschappen die op diverse plekken in het centrum waren aangebracht met afwasbare krijtverf. Volgens de initiatiefnemers ging het om een vreedzaam en verbindend gebaar, mede in aanloop naar de aangekondigde toespraak van Geert Wilders later die dag.

Gemiste kans

De gemeente Uithoorn liet de tekeningen echter verwijderen. Waarom dat zo snel gebeurde, is volgens betrokkenen niet duidelijk gecommuniceerd. Het initiatief spreekt van een gemiste kans. “We begrijpen dat er regels zijn voor het gebruik van de openbare ruimte”, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Uithoorn, “maar dit was een tijdelijke, afwasbare actie met een positieve boodschap. Juist dit soort signalen van verbinding zouden gefaciliteerd in plaats van weggepoetst moeten worden.”

Volgens het initiatief staat de reactie van de gemeente haaks op de inhoud van de actie. “Het ging om vriendelijkheid en inclusie, niet om overlast of vervuiling. Dat dit binnen enkele uren werd verwijderd, roept de vraag op hoe er in Uithoorn wordt omgegaan met vreedzame burgerinitiatieven.”

De woordvoerder plaatst het voorval in een bredere context. “In een tijd waarin het maatschappelijk debat verhardt, is er behoefte aan kleine gebaren die mensen bij elkaar brengen. Dan is het pijnlijk als juist de gemeente zo’n initiatief niet weet te waarderen.”

De kleurrijke stoepkrijtactie van het VluchtelingenWerk Uithoorn werd voortijdig beëindigd door ingrijpen van de gemeente. Foto: aangeleverd.