Speur mee naar embryonestjes Geelpoothoornaar

Aalsmeer – In regio Amstelland zijn al meerdere Geelpoothoornaar koninginnen (nieuwe naam voor Aziatische hoornaar) gevangen in een selectieve val. Elke gevangen koningin vermindert de kans dat er in de zomer grote nesten ontstaan. Naast de koninginnen die nu worden gevangen, worden er steeds meer embryonestjes gevonden. Het is in de komende weken super belangrijk dat iedere bewoner goed rond kijkt in de schuur, tuinhuisje, fietsenstalling, etc. of er niet een Geelpoothoornaar koningin een plekje heeft gevonden om een nestje te starten. De Zoekgroepen Geelpoothoornaar regio Amstelland roept iedereen op om goed te speuren, want ieder embryonestje kan uiteindelijk leiden tot een groot nest met de omvang van een skippybal ergens hoog in een boom.

Ziet u een hoornaar of een nest? Maak een foto of video vanaf een veilige afstand en neem contact op met Zoekgroep Amstelland. Vrijwilligers komen (gratis) de situatie beoordelen en zorgen voor een veilige professionele bestrijding. Haal zo’n hoornaar nestje nooit zelf weg. Wie in Aalsmeer, Kudelstaart of Amstelveen woont, kan een melding doen via de Fixi app, mailen naar zwerm.nbvamstelland@gmail.com of stuur een WhatsApp bericht met de foto naar: 06-87350040.

Elke melder die in juni 2026 een Geelpoothoornaar embryonestje bij meldt, krijgt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning (350 gram) als beloning.

Foto: Embryonestje Geelpoothoornaar in klimop (aangeleverd).