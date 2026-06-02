Gerichte controle op fatbikes start meerdere acties

Uithoorn – De gemeente Uithoorn en de politie hebben recent gezamenlijk een gerichte controle uitgevoerd op fatbikes. De actie vond plaats op de brug over de trambaan aan de Zijdelweg. Naast politieagenten waren ook boa’s van de gemeente aanwezig om de controle in goede banen te leiden. Het is de start van meerdere acties.

Tijdens de actie zijn meer dan 100 fatbikes gecontroleerd. Daarbij werd gebruikgemaakt van twee rollenbanken, waarmee uitsluitend de snelheid van de voertuigen nauwkeurig kon worden gemeten; de technische staat werd op andere wijze beoordeeld. Boa’s leidden de bestuurders naar de controlelocatie, terwijl een motoragent en een fietsagent ervoor zorgden dat de fatbikes veilig en ordelijk konden aansluiten. Dankzij de inzet van meerdere handhavers en twee meetopstellingen verliep de controle efficiënt en konden de meeste bestuurders zonder vertraging hun weg vervolgen. In totaal zijn 34 bekeuringen uitgeschreven. Opvallend is dat het merendeel daarvan betrekking had op gebreken aan de reminrichting. Dit benadrukt het belang van goed onderhoud en een technisch veilige staat van fatbikes, een aspect dat tot nu toe relatief weinig aandacht kreeg in het publieke debat.

Extra aandacht voor veiligheid en bewust gebruik

De controle maakt deel uit van een bredere aanpak van de gemeente en politie om de verkeersveiligheid te vergroten en het bewustzijn onder gebruikers van elektrische voertuigen te versterken. Fatbikes en e-bikes winnen snel aan populariteit, ook onder jongeren. Nog veiliger is het om, als het onverhoopt toch misgaat, een helm te dragen. Wethouder Jan Hazen (Mobiliteit & Infrastructuur) licht toe: “Fatbikes zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld, maar veiligheid moet altijd voorop staan. Deze controle laat zien hoe belangrijk het is om alert te blijven op zowel het gebruik als de technische staat van deze voertuigen. Het aantal overtredingen rond de remmen benadrukt dat hier nog winst te behalen is. We zetten daarom niet alleen in op handhaving, maar ook op bewustwording. Zeker bij jonge gebruikers is het essentieel dat zij, samen met hun ouders, zich realiseren wat veilig gedrag in het verkeer vraagt.”

De gezamenlijke inzet van politie en gemeente past binnen de voortdurende samenwerking om de gemeente Uithoorn veilig en leefbaar te houden. Gerichte controles zoals deze zullen ook in de toekomst worden uitgevoerd.

