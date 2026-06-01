Spanningen liepen op bij tegendemonstratie

Uithoorn – Donderdagavond 28 mei trok een grote demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) door de straten van Uithoorn. In totaal verzamelden zich naar schatting ruim 2.000 mensen, inclusief een groep die zich vooraf op het Amstelplein had verzameld. Na afloop van de protestmars werden de aanwezigen op het Amstelplein toegesproken door PVV-leider Geert Wilders, die zichtbaar opgewekt arriveerde om de demonstranten toe te spreken.

Tegelijkertijd vond nabij het gemeentehuis een kleinschalige tegendemonstratie plaats. Een groep van ongeveer 35 voorstanders van opvang hield borden omhoog met teksten als ‘Refugees welcome’. Deze groep werd al in een vroeg stadium door de politie naar een andere locatie begeleid

Grootschalig aanwezig

De politie was grootschalig aanwezig om de demonstratie in goede banen te leiden. Onder meer de Mobiele Eenheid stond opgesteld, er werd gebruikgemaakt van een droneteam en de wijkteamchef was aanwezig in een commandovoertuig. Daarnaast hielden tientallen agenten beide groepen uit elkaar, met name op en rond de Laan van Meerwijk.

Overstemd

De demonstratie verliep grotendeels ordelijk, al werden er incidenteel rookbommen afgestoken en knalgeluiden van vuurwerk gehoord. Aan het einde van de avond liep een deel van de tegenstanders richting de groep voorstanders, waarbij leuzen als ‘AZC weg ermee’ werden geroepen. De kleinere groep raakte hierdoor overstemd en verliet uiteindelijk de locatie onder begeleiding van de politie.

Twee personen aangehouden

Volgens berichtgeving zijn later op de avond twee personen aangehouden in verband met verstoring van de openbare orde, waaronder het gooien van een voorwerp richting de tegendemonstranten. Beide personen zijn inmiddels weer vrijgelaten. Rond 22.00 uur keerde de rust terug in de omgeving van het Amstelplein en het gemeentehuis.

De demonstraties volgden op het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning te verlenen voor een opvanglocatie aan de Wiegerbruinlaan. Het COA mag daar een AZC realiseren voor bijna 250 asielzoekers, met een maximale exploitatieduur van vijftien jaar.

Met de vlag in protest. Foto: Jan Uithol.