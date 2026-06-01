Uitstel voor stikstofzones

Regio – De invoering van strengere mestregels rond kwetsbare natuurgebieden in de provincie Utrecht loopt vertraging op. De nieuwe regels voor zogenoemde stikstofzones gaan niet in op 1 januari 2027, maar worden met twee jaar uitgesteld tot 1 januari 2029. Dat hebben Gedeputeerde Staten bekendgemaakt.

Volgens het provinciebestuur is meer tijd nodig om zowel boeren als de provincie zelf goed voor te bereiden op de ingrijpende veranderingen. De maatregelen maken deel uit van het Utrechtse Programma Landelijk Gebied (UPLG), dat gericht is op herstel van natuur, water en bodemkwaliteit.

Grote gevolgen voor boeren

De stikstofzones moeten de druk op Natura 2000-gebieden verminderen. In de plannen geldt straks een volledig verbod op bemesting binnen de natuurgebieden zelf. Daarnaast komt er een beperking op bemesting in een strook van 250 meter rondom die gebieden. Voor agrariërs betekenen de regels een forse verandering van hun bedrijfsvoering. Minder mest mogen uitrijden kan leiden tot lagere opbrengsten en extra kosten voor mestafvoer. Volgens de provincie hebben veel boeren aangegeven meer tijd nodig te hebben om zich aan te passen. Ook de provincie zelf blijkt nog niet klaar voor invoering in 2027. Er moeten onder meer juridische regelingen voor nadeelcompensatie worden uitgewerkt en procedures worden opgesteld voor maatwerkverzoeken van boerenbedrijven.

Einddoelen overeind

Hoewel Provinciale Staten pas in november 2026 officieel moeten instemmen met de aangepaste Omgevingsverordening, verwacht de provincie weinig discussie over het uitstel. Binnen het provinciehuis wordt ervan uitgegaan dat het voorstel als hamerstuk zal worden behandeld. Door het besluit nu al openbaar te maken, wil het provinciebestuur duidelijkheid geven aan betrokken boeren en andere partijen in het landelijk gebied.

Het uitstel betekent volgens de provincie niet dat de ambities worden afgezwakt. De stikstofuitstoot moet nog steeds fors omlaag om kwetsbare natuur te beschermen. Utrecht blijft daarom inzetten op een combinatie van natuurherstel en een toekomstbestendige landbouwsector. “Alleen het tempo wordt aangepast”, laat de provincie weten.

