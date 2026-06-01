Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker op bezoek bij Smederijmuseum Nieuwkoop

De Kwakel/Nieuwkoop – De mannelijke gasten van Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker brachten woensdag 27 mei een bezoek aan het Smederijmuseum in Nieuwkoop. Waar een dag eerder nog tropische temperaturen werden gemeten, verliep het jaarlijkse ‘mannenuitje’ onder aangename weersomstandigheden van ronde de 23 graden.

De groep werd hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van het museum en begon het programma met koffie, cake en slagroom op het zonnige buitenterrein. Aansluitend volgde een rondleiding, waarbij de deelnemers in drie groepen werden verdeeld. Zij kregen een inkijkje in de smederij, de woonruimte en de voorkamer van het historische pand.

Tijdens de rondleiding stond het ambacht van de smid centraal. Rond 1900 telde Nieuwkoop naar schatting negentig huissmederijen. Een ervaren smid, met zestig jaar praktijkervaring, gaf demonstraties en lichtte het vakmanschap toe. Daarbij werd op traditionele wijze gesmeed en kregen bezoekers de gelegenheid zelf het aambeeld en de hamer te hanteren.

Het leven van vroeger

Ook het leven van vroeger kwam uitgebreid aan bod. In de woonkeuken herkenden velen voorwerpen uit hun jeugd, zoals petroleumlampen, oliestellen, kolenkachels en gietijzeren strijkijzers. De voorkamer, die vroeger slechts bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt, bood een overzicht van historische gebruiksvoorwerpen en gereedschappen. Vrijwilligers vertelden enthousiast over de herkomst en toepassing ervan en beantwoordden vragen uit de groep.

Bijzonder was ook de uitleg over de bedstee en het ontstaan van de uitdrukking ‘een ondergeschoven kindje’, die verwijst naar de uitschuifbare slaaplade onder het bed.

De middag werd afgesloten op een nabijgelegen terras, waar onder het genot van een drankje en een bittergarnituur herinneringen aan vroeger werden opgehaald. Aansluitend werden de deelnemers door de vrijwilligers weer thuisgebracht. Het geslaagde uitje leverde veel waardering op: leerzaam, herkenbaar en vooral bijzonder gezellig.

Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker op bezoek bij Smederijmuseum Nieuwkoop. Foto: aangeleverd.