Zwarte band judoka’s Ryu Kensui

Uithoorn – Drie judoka van Judo Ryu Kensui uit Uithoorn hebben zaterdag 30 mei hun zwarte band behaald. Finn de Rijk, Chris van Weerdenburg en Fabian Hofmeester legden met succes het examen af, waarbij onder meer kata’s en diverse staande en grondtechnieken werden getoond.

Alle drie slaagden met goede resultaten. Binnen de vereniging wordt met trots teruggekeken op hun prestaties, waarbij vooral het doorzettingsvermogen en de technische vaardigheid worden benadrukt. Ook trainer Ruud van Zwieten spreekt van een bijzonder moment en is trots op zijn leerlingen. Meer informatie over de vereniging is te vinden via www.judoryukensui.nl.

Finn de Rijk, Chris van Weerdenburg en Fabian Hofmeester legden met succes het examen af. Foto: aangeleverd.