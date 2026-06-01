Bijzondere eilanddienst Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Op de zonnige zondag 31 mei beleefde de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een bijzondere eilanddienst op het eiland van Henk van Leeuwen in de Westeinderplassen. Gemeenteleden werden per boot naar het eiland gebracht, waar zij onder een grote lindeboom plaatsnamen op zelf meegebrachte stoelen en klapstoelen. Een kleurrijk geheel dat symbool stond voor de verscheidenheid binnen de gemeenschap: verschillende mensen, verschillende levens, verbonden in één kring.

De muziek van het Aalsmeers Saxofoon Kwartet mengde zich met de geluiden van de natuur. Vogels zongen uitbundig en in de verte klonk zelfs een koekoek. De rust van het eiland en de prachtige omgeving gaven de dienst een sfeer van bezinning en dankbaarheid. Extra bijzonder was de aanwezigheid van de Duitse partnergemeenten, de Evangelisch Lutherische Gemeinde Großerkmannsdorf & Kleinwolmsdorf uit de voormalige DDR. De gasten verbleven deze week bij gemeenteleden in Aalsmeer. Voor sommigen gaat de onderlinge vriendschap al meer dan 37 jaar terug.

De eilanddienst onderstreepte hoe geloof, ontmoeting en betrokkenheid mensen generaties lang met elkaar verbinden, over grenzen heen. Na afloop werd nog lang nagepraat en gegeten van de zelfgemaakte cake. De eilanddienst was niet alleen een kerkdienst, maar vooral een viering van gemeenschap, natuur en blijvende vriendschap. “Onder de lindeboom, omringd door water, vogels en vertrouwde gezichten, werd opnieuw zichtbaar hoe bijzonder het is om samen de Doopsgezinde kerk te zijn en Aalsmeerse wortels te voelen”, aldus een aanwezige.

Tekst en foto: Anna-Maria Giannattasio

