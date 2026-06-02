Thema Gedichtentuin KCA is ‘Namen’

Aalsmeer – Het thema van de KCA Gedichtentuin 2026 is ‘Namen’. Dichters die hun bijdrage op standaards op het nostalgische Boomkwekerskerkhof willen laten lezen, zijn welkom om hun bijdrage in te sturen. De Gedichtentuin is te bezoeken tijdens de eerste drie weekenden in september. Het gaat om 5 en 6, 12 en 13 en tot slot op 19 en 20 september. Het laatste weekend als onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer.

Wat kun je bedenken bij het woord ‘namen’? Alles heeft een naam, mensen, plaatsen, rivieren, landen… Graven dragen een naam van iemand die er eens was. Een naam in een oude boom gekerfd, van liefde die er eens was. Dan zijn er nog bij- of koosnamen, aannames, een voorname toename en zelfs de plaats Namen.

Genoeg poëtische stof tot nadenken én dichten. De gedichten worden afgedrukt in het letterype Garamond 24 met 14 regels exclusief titel en ondertekening. Stuur je bijdrage vóór 2 augustus in naar de werkgroep Podiumkunsten & Literatuur via poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl. Het Boomkwekerskerkhof is gevestigd aan de Stommeerweg 13, hoek Gerberastraat.

Foto: Het Boomkwekerskerkhof (Foto JvdZ).