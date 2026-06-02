Laatste ouderenmiddag seizoen feestelijk afgesloten

De Ronde Venen – De afsluitende ouderenmiddag van het seizoen 2025-2026 in De Roeping in Wilnis vond plaats op donderdag 28 mei. Tijdens deze bijeenkomst bracht burgemeester Rosan Kocken een bezoek van een uur, zoals zij eerder rond de kerstperiode had toegezegd.

Het comité maakte van haar komst gebruik om een bijzonder moment te creëren voor een van de vrijwilligers. Leny Treur, die al 45 jaar zorgt voor koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen tijdens de tweewekelijkse middagen, werd verrast met een speciaal speldje. Het idee hiervoor ontstond, nadat de burgemeester zelf op Koningsdag, 27 april, een zogeheten ‘bemoedigingsspeldje’ ontving van Joke Verboom. Op verzoek van het comité vervaardigde zij vervolgens een vergelijkbare onderscheiding voor Treur. De verrassing viel zichtbaar in de smaak.

De ouderenmiddagen vinden jaarlijks plaats van september tot en met mei en worden twee keer per maand georganiseerd. Het programma bestaat afwisselend uit spelmiddagen en bijeenkomsten met gastsprekers over uiteenlopende onderwerpen.

Het nieuwe seizoen start op 10 september. De bijeenkomsten worden gehouden in De Roeping bij de Hervormde Kerk in Wilnis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen via Trudi de Vries (06-12695472 of trudidevries@ziggo.nl).

Burgemeester Rosan Kocken op bezoek. Foto: aangeleverd.