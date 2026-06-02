Sfeervol concert Davanti in jarig Seringenpark

Aalsmeer – Er klonk muziek in het 75-jarige Seringenpark afgelopen zaterdag 30 mei. Vrouwenensemble Davanti gaf ter ere van dit jubileum een openluchtconcert en dit sfeervolle optreden in het groen en onder een heerlijk zonnetje trok veel bezoekers. Ruim 130 mensen genoten al zittend in het gras of met een meegebrachte stoel van de liedjes die Davanti akoestisch ten gehore gebracht.

Tijdens ieder nummer waren de toehoorders stil, want het vrouwenensemble aan de overkant van de grote vijver was te horen, maar goed luisteren was wel een vereiste. Het eenstemmige applaus na afloop daarentegen was wel luid en duidelijk. Vooral het speciaal voor het jarige park geschreven lied over de sering kreeg veel waardering van het publiek.

Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer en vrouwenkoor Davanti kunnen terugkijken op een geslaagd concert. Voor herhaling vatbaar, wellicht dan wel voor enige versterking zorgen voor meer muzikale impact.

Foto’s: Redactie Aalsmeer