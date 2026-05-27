IVN organiseert zomerfietstochten

Regio – Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) organiseert ook dit jaar weer een reeks zomerfietstochten in de regio. De tochten zijn bedoeld voor zowel vaste deelnemers als nieuwe belangstellenden en combineren recreatief fietsen met aandacht voor natuur en landschap. De routes hebben een lengte van ongeveer 25 kilometer en voeren door de directe omgeving. Er wordt in een rustig tempo gefietst, waardoor deelname ook goed mogelijk is voor fietsers zonder elektrische ondersteuning. Halverwege elke tocht wordt een pauze ingelast, waarbij een natuurgids een korte toelichting geeft op de omgeving in de vorm van een zogenoemd natuurpraatje. Deelnemers wordt geadviseerd zelf iets te drinken mee te nemen.

De eerste drie fietstochten vinden plaats op dinsdagavonden, namelijk op 9 juni, 14 juli en 4 augustus. Vertrek is telkens om 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein, tegenover het Kruidvat in Mijdrecht. De laatste twee tochten staan gepland op vrijdagmiddagen: op 28 augustus en 18 september. Deze starten beide om 13.30 uur, respectievelijk vanaf het Spoorhuis in Vinkeveen en het Spoorhuis in Uithoorn.

Aanmelden vooraf is niet nodig; deelname kan per keer worden besloten. Nadere informatie is verkrijgbaar via Anja de Kruijf, telefoon 06 – 5892 4521.

