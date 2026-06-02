Nieuw coalitieakkoord: dichtbij en duidelijk

Uithoorn – VVD, Gemeentebelangen en DUS! hebben hun coalitieakkoord voor 2026-2030 vastgesteld. De titel Dichtbij en duidelijk zegt waar deze coalitie voor staat. Dichtbij, omdat we als gemeentepolitiek zichtbaar, betrokken en bereikbaar willen zijn voor inwoners en ondernemers. Duidelijk, omdat we in een tijd van grote opgaven bewuste keuzes maken. Niet alles kan tegelijk. Daarom geven we prioriteit aan de onderwerpen die inwoners en ondernemers het meest raken en spreken we helder uit waar de gemeente de komende jaren op inzet. De drie partijen gaan daarmee voor de vierde periode op rij samen verder.

Kort en helder

Het akkoord is bewust kort en helder. Veel beleid is de afgelopen jaren al vastgesteld en op meerdere onderwerpen loopt het werk goed. Daarom kiezen we voor extra aandacht waar dat nodig is en laten we ander werk doorgaan. De coalitie richt zich de komende vier jaar vooral op wonen, leefomgeving, veiligheid en goed leven op latere leeftijd. Dat zijn de onderwerpen waar inwoners en ondernemers de druk nu het meest voelen.

Bij wonen ligt de nadruk op passende woningen en slim gebruik van de ruimte die er is. Bij leefomgeving gaat het om een schone, hele en veilige buitenruimte, ruimte om elkaar te ontmoeten, regie op werkzaamheden in de ondergrond en blijvende inzet tegen hinder van Schiphol. Bij veiligheid wil de coalitie meer aandacht geven aan actuele problemen en beter voorbereid zijn op crisissituaties. Bij goed leven op latere leeftijd ligt de nadruk op vergrijzing, gezondheid, ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid.

Duidelijkheid

Ook over het college was snel duidelijkheid. De drie coalitiepartijen leveren ieder een wethouder. Daarbij is bewust gekozen voor de drie zittende wethouders: Ferry Hoekstra namens Gemeentebelangen, José de Robles namens DUS! en Jan Hazen namens de VVD. In hen is vertrouwen. Zij kennen de gemeente, de dossiers en de opgaven van de komende jaren goed en hebben in de afgelopen periode al veel werk verzet. Met hun ervaring en inzet kan het college met vaart verder bouwen op wat in gang is gezet.

Met dit akkoord willen VVD, Gemeentebelangen en DUS! duidelijk maken waar de gemeente de komende vier jaar op inzet. Niet met een lange lijst plannen, maar met gerichte keuzes die inwoners, ondernemers en verenigingen moeten merken in het dagelijks leven.

