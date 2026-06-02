‘Beweegkaart’ van Uithoorn op buitenspeeldag

Uithoorn – Kinderen spelen tegenwoordig weinig meer buiten. Binnen voor de televisie hangen, gamen, hobby’s en sport zorgen ervoor dat er nog maar weinig tijd overblijft om in de buurt buiten te spelen. Daarom is er op 10 juni weer een buitenspeeldag.

Terwijl buitenspelen belangrijk is voor ieder kind. Belangrijk voor de ontwikkeling van longen en spieren. Goed voor de motoriek. En goed tegen overgewicht en tegen stress. Van buitenspelenworden kinderen avontuurlijker, ze leren met tegenslag om te gaan, bouwen zelfvertrouwen op, en het versterkt hun sociale vaardigheden. En het is leuk.

Buitenspeeldag

Daarom organiseert gemeente Uithoorn met haar ‘beweegpartner’ Team Sportservice woensdag 10 juni weer een leuke buitenspeeldag. Op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel worden activiteiten voorbereid en speeltoestellen klaargezet. Om heel veel kinderen te laten samenspelen en plezier maken.

Beweegkaart

Maar kinderen hoeven niet te wachten op de jaarlijkse Buitenspeeldag. Ze kunnen elke dag buiten spelen en nieuwe vrienden maken. Daarom lanceert de gemeente op de Buitenspeeldag ook de ‘beweegkaart’. Op die kaart staan alle plekken in Uithoorn en De Kwakel waar jongere en oudere kinderen kunnen bewegen en spelen in de buitenlucht. Ook ouders doen er goed aan om te kijken op de beweegkaart waar hun kinderen veilig en leuk kunnen buitenspelen in de gemeente. Meer informatie: www.uithoornactief.nl/beweegkaart.

Team Sportservice helpt gemeenten met het organiseren van buitenspeeldagen. Foto: Team Sportservice.