Bouw 120 woningen De Engel in Amstelhoek dichterbij

Amstelhoek – Een belangrijk moment voor de nieuwbouw aan de Amstelkade op locatie De Engel in Amstelhoek: door het tekenen van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars Trebbe, Timpaan en Solid Partici-paties is de bouw van 120 woningen in Amstelhoek een stap dichterbij gekomen.

In een anterieure overeenkomst zijn de afspraken tussen de ontwikkelende partijen en de gemeente vastgelegd. Een anterieure overeenkomst is een contract tussen een gemeente en een projectontwikkelaar of grondeigenaar. Het wordt gesloten in de voorfase van een bouw- of ontwikkelingsproject, vóórdat het bestemmingsplan of omgevingsplan wordt gewijzigd. Het doel is om kosten en taken voor gebiedsontwikkeling vast te leggen.

De Ronde Venen wethouder Anja Vijselaar (woningbouw) is blij met de ondertekening: “Dit plan is belangrijk voor Amstelhoek. We hebben een lange periode van planvorming achter de rug en het is goed dat de realisatie een stap dichterbij is gekomen.”

Het doel is om het verouderde bedrijventerrein te veranderen in een woonwijk met een prachtige ligging aan de Amstel. Anja Vijselaar: ‘’Voordat we kunnen gaan bouwen, moeten we een zorgvuldig proces doorlopen en goede wederzijdse afspraken maken. We vinden het belangrijk voor de leefbaarheid van Amstelhoek dat er woningen bij komen. Het is een prachtige locatie die vraagt om een herontwikkeling’’.

Plan past bij dorps karakter

Het plan bestaat uit ongeveer 120 woningen. Daarvan is 30% sociale huur, 20% betaalbare koop en 50% vrije sector. Het plan richt zich op starters, senioren en gezinnen. Door de toevoeging van sociale woningen wordt de doorstroom in Amstelhoek bevorderd. Starters uit Amstelhoek die moeilijk een eigen woning kunnen vinden, krijgen de kans in dit project. De vrijesectorwoningen zijn voor gezinnen die toe zijn aan een volgende stap.

De voormalige zuivelfabriek, een gemeentelijk monument, blijft behouden en krijgt een andere invulling. Daarnaast komen de kadewoningen, die prachtig liggen aan de Amstelkade. De bebouwing wordt zorgvuldig ontworpen, zodat het aansluit bij het karakter van het dorp. Meer informatie op: www.wonenaanamstelkade.nl.

Samen met de omgeving

De ontwikkelaars hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd met de directe omgeving en houden ook contact met de omgeving en de dorpsraad in het verdere proces. Vanuit de omgeving is gevraagd om extra aandacht voor de verkeerssituatie rondom het plan en dan met name het bouwverkeer. Hier onderhouden de ontwikkelaars nauw contact over met zowel de gemeente als met de omgeving.

Op de foto: De ondertekenaars voor de oude zuivelfabriek. V.l.n.r. Hein Trebbe (Trebbe Groep), Ingeborg de Jong (Timpaan), Anja Vijselaar (gemeente De Ronde Venen) en Marleen Kappert (Solid Participaties). Foto: aangeleverd.