Richard Stolte nieuwe hoofdtrainer De Vinken 1

Vinkeveen – Korfbalvereniging De Vinken heeft voor komend seizoen Richard Stolte aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van De Vinken 1. Hij volgt na dit seizoen Amel Groos op als trainer/coach.

Inmiddels is de overeenkomst officieel ondertekend. Met zijn komst haalt De Vinken een gedreven en ervaren trainer in huis die staat voor teamspirit, en ontwikkeling. Richard Stolte is op dit moment nog actief als trainer bij Sporting West uit Amsterdam, een club die De Vinken dit seizoen in de zaal nog als tegenstander trof. Daarvoor was hij onder meer trainer bij Furore, Rapid, Haarlem en eerder ook al bij Sporting West. Als speler kwam hij jarenlang uit voor Swift Amsterdam en BEP.

Stolte kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij De Vinken. In eerdere ontmoetingen als tegenstander vielen hem vooral het enthousiasme, de felheid en de betrokkenheid binnen de Vinkenselectie op.

Richard Stolte tekent zijn contract bij De Vinken. Foto: aangeleverd.