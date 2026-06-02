Vinkeveen – Het brandweerkorps Vinkeveen is zaterdag 30 mei in Dodewaard als tweede geëindigd bij de eerste ronde gewestelijke vaardigheidstoets in de klasse 112. Het team heeft zich hiermee geplaatst voor de gewestelijke halve finales op 20 juni in Lopik.

De ploeg kreeg ditmaal te maken met een ongeval bij een bedrijf welke zand en grind verwerkt. Een personenvoertuig komt op het terrein in botsing met een overslagkraan waarmee op dat moment een schip geladen met zand wordt gelost. Door de schrik en een oncontroleerbare reactie van de kraanmachinist breken er twee hijsbanden tijdens het plaatsen van een Bobcat in het laadruim van het schip. Hierdoor belandt de Bobcat op een medewerker welke bekneld raakt onder de laadbak van de Bobcat. De bestuurder van de personenauto loopt door de aanrijding een forse hoofdwond op maar zit niet bekneld.

Voor de ploeg was het een behoorlijke uitdaging om vanaf de kade met alle benodigde materialen het ruim van het schip te bereiken en het slachtoffer door middel van een goede stabilisatie en het gebruik van hefkussens te kunnen bevrijden. Er deden totaal negen brandweerploegen uit verschillende regio’s mee aan deze gewestelijke vaardigheidstoets. Bij de prijsuitreiking en de uitleg van de jury over het incident werd duidelijk, dat de Vinkeveense inzet werd beloond door de veilige en gecontroleerde wijze waarop het slachtoffer onder de Bobcat werd bevrijd.

Brandweer Vinkeveen naar halve finale vaardigheidstoets. Foto: aangeleverd.