Ouderenmiddag Kudelstaart viert eerste jubileum

Kudelstaart – De aanmelding voor de Ouderenmiddag Kudelstaart is geopend. Op donderdag 25 juni vindt de vijfde editie plaats van het inmiddels geliefde evenement voor senioren uit Kudelstaart. Deelname is gratis voor alle inwoners van Kudelstaart van 65 jaar en ouder. Wat begon als een initiatief van een groep vrienden die senioren een warm hart toedragen, is uitgegroeid tot een middag waar jaarlijks met veel plezier naar wordt uitgekeken. Ontmoeten, gezelligheid en samen genieten staan centraal. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment, een hapje en een drankje. Voor veel deelnemers is het een dag die energie geeft en waar nog maanden over wordt nagepraat.

Omdat het een jubileumeditie betreft, heeft de organisatie iets bijzonders in petto. Welke speciale act er komt, blijft nog even een verrassing. Ook de aanwezigheid van burgemeester Gido Oude Kotte maakt deze editie extra bijzonder. Tijdens de Kudelstaartse veiling werd een dagdeel van de burgemeester als vrijwilliger geveild. Van Vliet Containers, één van de sponsoren van de Ouderenmiddag, kocht het kavel en schonk dit aan de organisatie. Hierdoor zet de burgemeester zich tijdens de middag als vrijwilliger in voor de senioren in Kudelstaart.

De Ouderenmiddag wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van regionale bedrijven, particulieren, de gemeente Aalsmeer, Stichting Supportersvereniging Kudelstaart, Winkeliersvereniging Kudelstaart en met medewerking van Wijkpunt Voor Elkaer.

Aanmelden kan via ouderenmiddagkudelstaart@gmail.com of door uw naam te noteren op de intekenlijst bij Slijterij Van Lammeren in Winkelcentrum Kudelstaart. De Ouderenmiddag op 25 juni is van 14.00 tot 17.00 uur op het Ad Verschuerenplein, en is alleen voor Kudelstaarters van 65 jaar en ouder. Bij slecht weer gaat het evenement vanwege veiligheidsredenen niet door.

Foto: www.kicksfotos.nl (polonaise tijdens de ouderenmiddag in 2025).