Het Spoorhuis Uithoorn krijgt nieuw eigenaarsduo

Uithoorn – Met ingang van 1 oktober wisselt Het Spoorhuis Uithoorn van eigenaren. Irene en Michel de Meijer, die Het Spoorhuis de afgelopen acht jaar hebben geleid, geven het stokje over aan Mariska en Wilco Egbers.

De locatie heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een levendig restaurant met een internationale keuken, een B&B met vijf kamers en een feestlocatie voor allerhande partijen. Het werd een plek vol leven, warmte en gezelligheid. Waar wordt gelachen, gedeeld, gevierd en soms ook een traan wordt gelaten. Een plek waar mensen niet alleen komen eten en drinken, maar waar verhalen, herinneringen en vriendschappen zijn ontstaan; waar vele gasten uit Uithoorn en de verre omtrek een fijne tijd hebben doorgebracht.

“Door de vele fantastische reacties van onze gasten en de hoge waarderingen die wij mochten ontvangen, zijn wij ervan overtuigd geraakt dat we voor velen een hele fijne plek hebben gecreëerd voor een lunch, diner, feest en/of overnachting”, aldus Irene als zij terugkijkt op de afgelopen jaren.

Nu is het tijd voor een volgende generatie om dit verder te ontwikkelen. “Wij stappen in een rijdende trein en zijn van plan om het spoor te blijven volgen”, zegt Mariska met een knipoog naar het oude station van Uithoorn. “Het Spoorhuis Uithoorn heeft een mooie plaats gekregen in het hart van de horeca van Uithoorn en wordt zeer gewaardeerd door een grote groep trouwe gasten. Daarnaast ontvangen we nog vaak mensen die Het Spoorhuis nog niet zo goed kennen en zij zijn unaniem onder de indruk van de sfeer, het eten en de service. Het is niet voor niets dat het bij Het Spoorhuis Uithoorn bijna dagelijks vol zit. Ook de B&B kent een zeer hoge bezetting met gasten van over de hele wereld. Daarmee heeft Uithoorn een aantrekkingskracht gekregen voor veel toeristen.”

Wilco was al werkzaam bij Het Spoorhuis Uithoorn als chef-kok. Hij maakt nu de stap naar het ondernemerschap. Een mooie uitdaging waar hij, samen met Mariska, met veel enthousiasme aan begint.

Op de foto: “Wij stappen in een rijdende trein en zijn van plan om het spoor te blijven volgen”, zegt Mariska met een knipoog naar het oude station van Uithoorn. V.l.n.r. Mariska, Wilco, Irene en Michel. Foto: aangeleverd.